Squeezie fait une énorme surprise à ses fans, un nouveau clip en vue!

Squeezie est le youtubeur numéro un en France. En effet, la plateforme de vidéo propose des contenus variés et Squeezie fait partie de ceux qui sont le plus consommés par les internautes. Avec 14,7 millions d’abonnés sur sa chaîne principale, Squeezie est capable d’engendrer un minimum de 5 millions de vues par vidéo qu’il propose. Sur Instagram, les fans de Squeezie sont un peu loin nombreux mais il peut compter sur plus de 6 millions d’abonnés. Et ce qui fait en partie son succès, c’est la capacité que Squeezie possède d’innover et de s’interroger sur tout.

Squeezie n’a pas peur de tenter de nouvelles choses

Squeezie est un jeune homme curieux et qui aime tester de nouvelles choses. Sur sa chaîne YouTube, il est alors capable de s’adonner à des activités diverses qu’il n’a jamais osé essayer. Squeezie profite de ses fans pour tenter des expériences Ave eux et il a bien raison. En effet, les fans de Squeezie raffole de le voir s’essayer à de nouvelles choses. Non seulement ils peuvent eux aussi apprendre quelque chose, mais ils peuvent aussi rire des malheurs de Squeezie qui n’est pas forcément excellent dans toutes les nouvelles activités qu’il tente. Il aura essayé de se mettre au dessin, à la peinture, à la poterie, à la couture et même tenté de couper les cheveux d’un mannequin en plastique. Et une chose qu’il a tenté et qui ne le quitte plus, c’est la musique.

En effet, Lucas Hauchard (son prénom et son nom officiel), fait un véritable carton lorsqu’il se met à la musique. Il est capable de s’entourer des meilleures de ses connaissances sur YouTube pour sortir des titres inédits. Ainsi, Squeezie partage quelque fois sur sa chaîne des musiques originales. Parfois il les écrit seul et parfois il collabore avec des artistes renommés ou des youtubeurs talentueux dans ce domaine. C’est aussi comme ça que je jeune homme devient disque d’or sans avoir l’ambition de le devenir.

De la musique arrive sur les réseaux sociaux

D’après la dernière publication Instagram de Squeezie, il semblerait qu’un nouveau son soit en approche. Est-il partant pour tenter à nouveau le disque d’or ? Ou est-ce un projet moins ambitieux ? En effet, Squeezie poste cette dernière photo en indiquant en description que quelque chose se prépare. Les abonnés de Lucas vont avoir une belle surprise très prochainement ! Et ce qui ne laisse pas de doute que ce soit dans le domaine musical, c’est la petite note de musique en émoji qui vient ponctuer ses propos. De plus, la photo en elle-même laisse supposer que le nouveau titre de Squeezie n’arrivera pas seul mais accompagné d’un clip !

Voir cette publication sur Instagram quelque chose arrive 🤫🎵 Une publication partagée par @ xsqueezie le 27 Juin 2020 à 9 :28 PDT

Squeezie laisse donc planer le suspense pour le moment. Mais il ne faudra pas longtemps avant que les fans reçoivent ce qu’il leur promet. En effet, il suffira de guetter les dernières vidéos de Squeezie sur YouTube pour ne rien rater. Et pour la moment, pas de clip musical en vue. Pour les fans de Squeezie c’est l’inconnu le plus total. Impossible de savoir si il va refaire une collaboration avec Bigflo et Oli par exemple, comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises.

Impossible également de savoir si Squeezie va retenter l’expérience de créer avec d’autres youtubeurs comme il l’avait fait avec les artistes Joyca, Kezah et Freddy Gladieux. Mais ce qui est certain c’est que les fans de Squeezie seront au rendez-vous de ce nouveau projet artistique. Comme toujours, Lucas pourra compter sur ses fans pour le suivre dans toutes ses envies. Il sera également certainement très heureux de les surprendre ! En effet, en neuf ans de vidéos sur YouTube, Squeezie est encore capable de se renouveler et d’étonner son public.

Squeezie continue de surprendre ses fans

Bien que certains types de vidéos soit récurrents, Squeezie parvient à s’écouter autant qu’il peut écouter les envies de ses abonnés. Il est alors aujourd’hui, idéalement dans une situation où il fait des compromis qui ne lui coûte pas tant. Par exemple, les « thread horreur » de Squeezie restent un de ces types de vidéo les plus populaires en ce moment. C’est donc un format récurent que propose le youtubeur sur sa chaîne. Mais il ne cache pas à ses abonnés qu’il apprécie énormément faire ce genre de vidéo. Et que si cela n’est plus le cas un jour, il arrêtera. Rien ne peut plus contraindre sa créativité désormais. Car c’est bien connu que de contraindre la créativité peut lui nuire sur le long terme. Pour pouvoir la conserver le plus longtemps possible, Squeezie choisit donc de la laisser libre.

En effet, il a parfaitement compris que la clé de son succès se trouvait dans la détente et l’amusement. Ainsi, si il n’est pas heureux de faire une certaine vidéo, il sait que cell-ci ne plaira pas à son public. C’est donc en toute honnêteté que Squeezie partage ses passions avec ses abonnés et ils sont heureux de le voir prendre du plaisir. Finit l’époque où le jeune homme se forçait à produire du contenu à heure fixe de peur de décevoir. Finit aussi les formats qu’il se poussait à produire sans l’apprécier réellement. Squeezie souhaite pouvoir rester encore longtemps sur YouTube, et pour ce faire il doit absolument pouvoir s’épanouir dans ses choix professionnels. Des choix salués par ses fans qui comprennent complément que le jeune homme est libre, même si ils comptent sur lui pour les divertir.