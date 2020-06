Star Academy: Les révélations incroyables de Magalie Vaé sur des truquages

Star Academy: Il y a quelques jours, Magalie Vaé était l’invité de Mickael Dorian dans le cadre de son excellente émission « Good Morning Week-end », diffusé sur la chaîne Non Stop People. La lauréate de la 5e saison de la Star Academy, a évoqué les soupçons de fraude dans le programme phare de TF1. Elle a indiqué que par certains stratagèmes, la production avait essayé de tout simplement l’éliminer du concours. Révélations !

Georges-Alain balance

En février 2020, Georges-Alain Jones, participant de la deuxième édition de l’émission « Star Academy », expliquait dans un entretien accordé au journal Le Parisien, que le programme de télé-crochet était tout simplement truqué. « Désormais, je peux le dire, tout était totalement truqué. J’avais découvert que Emma Daumas et moi qui devions atteindre la finale. C’était voulu avant même le début de l’émission ! J’ai pété un câble et la production a organisé mon élimination lors de la demi-finale parce que je menaçais de tout dire », balançait-il.

Les pratiques étranges de la production

Invitée de l’émission « Good Morning Week-end », la candidate Magalie Vaé, lauréate de la Star Acamady saison 5 a été interrogée elle aussi sur le sujet. « Truquer des votes par téléphone, c’est vraiment compliqué. Il y a tout de même un huissier », précise la chanteuse sur l’antenne de la chaîne spécialisée « Non Stop People ». « Je considère que si les votes avaient été réellement truqués, je ne crois pas que j’aurais triomphé car je n’étais pas vraiment la favorite », souligne la chanteuse Magalie Vaé. « Après, c’est comme dans l’ensemble des télé-réalités, à partir du moment où il y a une compétition, il y a des images qui sont diffusées et d’autres images qui peuvent avantager les candidats et d’autres non, c’est plus dans ce sens-là », indique Magalie Vaé.

Des bâtons dans les roues pour Magalie Vaé

La production a-t-elle voulu orienter les votes des téléspectateurs ? C’est la grande question. « Je ne sais pas pour l’ensemble des Star Academy parce que je n’ai pas tout vu mais je sais qu’en ce qui me concerne, il y a une semaine où j’étais présente, où on ne m’a pas vu du tout, même ma famille ne savait pas ce que j’allais interpréter au prime donc voilà », explique Magalie Vaé. « Après, le public est d’accord ou pas. La production ne peut pas connaître ce que le public va effectuer », termine la chanteuse Magalie Vaé sur ce thème. Durant le même entretien sur la chaîne Non Stop People, elle indique également les paroles que plusieurs membres de la production ont eu à son égard : « on m’a dit que je ne faisais pas rêver les gens », s’est indignée la jeune femme qui est maintenant mère de famille. Apparue à la fin des années 1990, la Star Academy était un programme culte qui a révélé de nombreux artistes comme Elodie Fregé.