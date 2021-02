Star Académy: L’histoire folle d’un ancien prof de l’émission, emprisonné et torturé en Argentine

Invité sur le plateau de Non stop people, Oscar Sisto a évoqué, avec Evelyne Thomas, son adolescence. Il a également expliqué la raison pour laquelle il a fui son pays pour rejoindre la France. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’a dit l’ancien professeur de la Star Académy.

Oscar Sisto emprisonné et torturé dans son pays

Révélé au public français en 2001 lors de la première saison de la Star Academy, Oscar Sisto était à la fois strict et tendre. Une personnalité qu’il doit sûrement à son passé assez difficile. En effet, d’origine Argentine, il est arrivé en France un peu après sa majorité. Une venue qui a été prise sur un coup de tête et après avoir été emprisonné. L’ancien professeur de chant, lors du coup d’État de la junte militaire mené par le Général Videla n’a pas pu échapper à l’emprisonnement.

EXCLU – L’ex-prof de la « Star Academy » Oscar Sisto révèle pour la première fois avoir été emprisonné et torturé en Argentine: « J’y pense très souvent, je fais des cauchemars encore » – VIDEO #oscarsisto #argentine #témoignage #video https://t.co/0sPjsTaV64 — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) February 1, 2021

Agé de 18ans et en fac d’architecture, les militaires qui étaient au pouvoir à ce moment-là, percevaient ses études comme une raison suffisante pour être torturé. Ces derniers ont emprisonné plusieurs d’entre eux, dont Oscar Sisto : « J’ai été un peu secoué, pendant une semaine et demie. Puis pas sûr de sortir vivant de là. J’étais avec des camarades, on était nombreux« , explique-t-il notamment. Finalement, il finit par quitter son pays d’origine, malgré les difficultés.

Star Académy : Oscar Sisto heureux en France

Durant 7 ans, Oscar Sisto n’a pas pu revoir ses proches et ses parents. D’ailleurs, il a mis beaucoup de temps avant d’expliquer ce qu’il s’était passé : « C’est très difficile. Je crois que j’étais très jeune et inconscient et que j’avais un Ange gardien. Mes parents ne l’ont pas su tout de suite. J’ai mis des années à leur dire. Ils étaient très choqués« . Heureusement, c’est en France que l’ancien professeur de chant a trouvé l’asile, après être parvenu à contourner les contrôles de police et ainsi quitter l’Argentine.

Oscar Sisto, ancien prof de la Star Academy, emprisonné et torturé en Argentine : ses terribles confidences https://t.co/LvR7BwzpOz pic.twitter.com/8ylj6uhZeD — Voici (@voici) February 1, 2021

Même si aujourd’hui il est loin de son pays et en sécurité, Oscar Sisto n’a pour autant jamais oublié cette époque difficile. D’ailleurs, il y repense souvent : « J’y pense très souvent, je fais des cauchemars encore, 40 ans plus tard ». Près de 40 ans après, il mène une existence épanouie dans son pays d’accueil, la France. Une chose est certaine, la rédaction de LD People est heureux de voir l’ancien professeur épanoui aujourd’hui.