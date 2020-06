Star Academy: Retour sur l’énorme clash que Mario a eu avec Jenifer

La Star Academy était un événement télévisé incontournable. Pour la première fois en France, en 2001, de jeunes talents se retrouvaient enfermés dans un château pour se perfectionner. Des cours de chante, danse, musique, sport ou encore théâtre et d’expression scénique leur été proposés. Il s’agissait de 12 semaines pour devenir des stars. Mais c’étaient également 12 semaines durant lesquelles les candidats étaient éliminés au fur et à mesure. Créant forcément de vives tensions dans le château. Des tensions qui n’avaient pas non plus disparu entre les deux finalistes de la première saison de la Star Academy, Mario et Jenifer. Lors d’une interview, Mario revient sur ces tensions et souhaite adresser un message à Jenifer.

Jenifer et Mario, les premiers finalistes de la Star Academy

Jenifer est la première candidate a remporté la Star Academy. Elle remporte la finale de l’émission et cela lui permet d’avoir la carrière que nous lui connaissons. Un véritable tremplin pour la jeune femme. Mais tout le monde n’était pas ravi pour elle. En effet, Mario, finaliste en face de Jenifer, n’avait pas du tout apprécié arriver second. Et il le faisait savoir dès qu’il le pouvait lors d’interviews. Les fans connaissaient à Mario et Jenifer une guerre à distance par médias interposés. Mais il semblerait que depuis toutes ces années, la tempête soit passée. Car dans un récent interview de Mario, ce dernier affirme vouloir reprendre contact avec Jenifer. Car ils étaient aussi très amis et il regrette si un jour il a pu la blesser.

Le confinement remet la Star Academy au goût du jour

Vous vous demandez peut-être pourquoi s’intéresser à une querelle vieille de près de 20 ans. Et bien c’est que vous ne saviez pas que les épisodes de la Star Academy était disponible en ligne. En effet, si toutes ces histoires refont surface c’est parce que le programme est disponible depuis la période de confinement. Pour permettre aux fans de passer le temps, quoi de mieux que de revoir les débuts de Jenifer. De plus, cela permettait de fêter les 20 ans de la Star Academy. Pour les nostalgiques ou les fans incontestés, direction Youtube pour revoir les premières saisons du show. Mais comme ce show est également une aventure humaine, il était impossible de faire l’impasse sur les tensions entre les jeunes talents de l’émission. Ainsi, les fans redécouvrent la querelle entre Mario et Jenifer qui avait fait beaucoup de bruit.

Mario revient sur des querelles entre Jenifer et lui

Mais Mario souhaite entériner cette histoire. Il est invité dans l’émission de Jordan De Luxe et le présentateur l’interroge sur cette affaire. Mario a bien changé et il souhaite faire ses excuses à la chanteuse. De plus, il explique toujours penser à Jenifer et il espère qu’ils pourront peut-être redevenir amis. Mario explique donc lors de l’interview dans L’instant Deluxe de Non Stop People qu’il souhaiterait revoir Jenifer. Depuis plus de 10 ans, ils auraient perdu contact. Et Mario regrette si cette distance est provoquée par des mauvais mots qu’il aurait eu sur Jenifer lors d’anciennes interviews. Il tient à lui lancer un appel dans lequel il s’excuse et s’en veut. Ils étaient jeunes et découvraient la notoriété. Mario n’evaitpas idée que les propos qu’il tenait alors pourrait lui être reprochés près de 20 ans plus tard.

Un appel à la réconciliation

Malgré son appel à la réconciliation, il souhaite que sa rencontre avec la chanteuse soit naturelle. En effet, Mario ne veut pas provoquer le destin. Mais il souhaite réparer autant que possible ses erreurs. Et si il tient à ce que cela reste naturel, c’est qu’il est aussi conscient que sa rencontre avec elle il y a 20 ans tenait au destin. Ainsi, il souligne l’importance et l’impact que Jenifer a eu dans sa vie. Vivre une telle expérience les a forcément rapproché à un moment donné. Et comme le souligne Mario auprès de Jordan De Luxe, il est dommage qu’il ne soit pas resté ami avec Jenifer. Il ne manque pas aussi de souligner à quel point il est heureux pour elle. Heureux et fier de sa carrière dans la musique et de son parcours.

Jenifer va-t-elle accepter de reprendre contact avec Mario après tant d’années ?

Et il faut dire que Jenifer a su se faire une place incontestée dans la sphère musicale. Mais il convient également de reconnaître que la star ne se cantonne pas à ce qu’elle sait faire. En effet, Jenifer ne cesse d’apprendre et de se renouveler. La chanteuse est donc également une experte dans le domaine de la mode. Jenifer lance même sa marque d’objet de décoration d’intérieur. Des objets dont elle a elle-même travaillé le design.

En tout cas, les déclarations de Mario paraissent sincères. Mais n’auraient-elles pas un rapport avec le fait qu’il reprenne le chemin de la musique ? En effet, Mario pourrait vouloir se réconcilier officiellement avec Jenifer pour être sûr de ne pas se tirer une balle dans le pied. Alors que Jenifer reste une star incontournable de la chanson, Mario revient après 10 ans d’absence. Il vaudra suivre cette affaire de près pour avoir le fin mot de l’histoire. Jenifer va-t-elle répondre à ses appels ? Les fans de la Star Academy croisent les doigts pour voir cela !