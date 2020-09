Star Académy truquée? Mathieu Johann fait d’énormes révélations sur la production !

Candidats de la Star Academy en 2004 avec Grégory Lemarchal, Mathieu Johann et Lucie Bernardoni ont pris la parole après qu’Isabelle Charles, ancienne professeure de chant du programme, affirmait que la victoire du jeune chanteur avait été truquée. Explications.

La victoire de Grégory Lemarchal programmée ?

Le 18 septembre dernier, un peu après la diffusion du biopic sur Grégory Lemarchal, une ancienne prof de chant de la Star Academy déclarait que la victoire du jeune homme aurait été favorisée par la production. En effet, d’après Isabelle Charles dès le casting, tout aurait été fait pour trouver des personnes qui ne bousculeront pas trop le chanteur : “Vous engagez Grégory et ensuite ceux qui vont aller en face de lui. Au lieu de recruter une Céline Dion anonyme, ils ont pris une Lucie ou un Mathieu qui avaient du talent mais pas autant que Grégory“. Une révélation qui a fait fait réagir les principaux intéressés.

Ainsi, dans une interview pour Purecharts, Mathieu Johann a décidé de prendre la parole et de parler de cette fameuse victoire de Grégory Lemarchal. Et pour lui, même s’il a reconnu que la production pouvait scénariser quelques scènes, il assure que rien n’était truqué : “On est dans une émission de télé-réalité. La prod scénarisait mais en fonction de ce qu’on leur donnait, de ce qu’on offrait comme prestation. Les gens sont tellement dingues. Ils pensent que tout est organisé” a-t-il notamment déclaré.

Star Académy: Une victoire de Grégory Lemarchal attendue par tous

Mathieu Johan poursuit son propos et indique que la production ne pouvait pas tout truquer puisqu’elle ne savait pas ce qui allait se passer tout le temps : “Il y avait une vraie place au hasard, à l’improvisation dans l’émission. La prod ne pouvait pas savoir ce qu’on allait faire. On ne communiquait rien avec eux”. Pour autant, le demi-finaliste de l’émission reconnaît que la victoire de Gregory Lemarchal était bien attendue par tous, dès le début : “Nous aussi on le disait parce que c’était évident que ce mec allait gagner ! La prod aurait pu le nommer 15 fois, il aurait été sauvé 15 fois“, a-t-il affirmé.

Finalement, pour mettre un terme à son interview et aux rumeurs de trucage, Mathieu Johan explique que la production ne voulait pas faire gagner Magalie Vaé : “La prod ne voulait tellement pas en saison 5 que Magalie Vaé gagne qu’ils l’ont nommée tout le temps, tout le temps, tout le temps. La France a choisi de la faire gagner : ça désespérait tout le monde, ce qui est injuste car Magalie est une super nana. Comme quoi la prod ne choisit pas tout”. Même son de cloche pour Lucie Bernardoni qui explique que c’était impossible truquer quoi que ce soit : “On vit à l’intérieur du château. On ne voit les caméras que trois jours et après on les oublie. Ils se nourrissent de ce qu’on est, de ce que l’on dit. C’est impossible de truquer une émission comme ça”. Voilà qui est dit.