Star Academy : Un candidat de la Star Academy à l’hôpital d’urgence, Il risque l’opération!

Les fans de Mathieu Johann sont inquiets pour la suite des événements. Mais les détails qu’il apporte sur sa situation via Instagram sont plutôt optimistes et lucides. Seule la suite nous dira si sa prise en charge à l’hôpital le conduira à l’opération. En attendant, ses fans lui apporte tous leurs soutiens à travers des messages d’encouragement et de réconfort. En effet, un passage à l’hôpital est rarement une bonne nouvelle. Mais les soins apportés à l’ancien de la Star Academy pourraient lui permettre de mieux vivre sa vie. Tous les détails dans la suite de cet article.

Mathieu Johann est à l’hôpital et risque une opération

Mathieu Johann apprenait une nouvelle bouleversante à ses fans au début du mois de juillet dernier. Le père de famille se séparait de la mère de ses enfants après une vie commune de douze ans. Clémence Castel et lui empruntent désormais des chemins séparés et vivent leurs vies chacun de leurs côtés. Mais comme il le dit si bien, restent leurs enfants comme témoins de leur amour passé. Louis et Marin, nés en 2012 et en 2014, sont entourés par leurs parents malgré la séparation de ses derniers. De plus, Mathieu Johann a retrouvé une personne formidable à ses yeux avec qui il partage dorénavant sa vie. Il s’agit de Badia, une psychologue et mère d’une petite fille. Le couple affiche son affection sur les réseaux sociaux et cela rassure évidemment les fans du papa de 40 ans.

Mais au milieu de tout cela, l’ancien de la Star Academy souffre d’un mal depuis des années. Limité dans ses actions, il a entrepris de rencontrer des spécialistes à Paris pour se soigner. Il souffre d’une hernie discale depuis deux ans déjà. Le 19 novembre dernier, il partage la photo d’un couloir d’hôpital sur son compte Instagram en racontant son mal-être. Il indique alors à ses 20 000 abonnés qu’il va subir des infiltrations pour tenter de soigner son hernie discale. Et il ajoute donc qu’il risque de se faire opérer si les infiltrations ne sont pas efficaces.

L’ancien de la Star Academy est bien entouré pour affronter cette épreuve

Inquiet de la suite et de se retrouver à l’hôpital, surtout en ces temps de pandémie, Mathieu Johann est tout de même rassuré d’être entre de bonnes mains. En effet, l’ancien de la Star Academy vante les mérites des médecins à son chevet et de l’hôpital qui le prend en charge.

De plus, il reste positif car quoi qu’il arrive, il sait qu’il pourra vivre une vie sans souffrance et qu’il ne sera plus limité dans ses activités comme lors des deux dernières années. Conscient que beaucoup de personnes souffrent en silence et que les hôpitaux sont très occupés ces derniers temps, Mathieu Johann n’oublie pas de saluer le travail exemplaire des personnels soignants et de rappeler à ses abonnés de prendre soin d’eux. Il n’y a plus qu’à espérer que tout se déroule au mieux pour le papa de Louis et de Marin.