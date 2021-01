Star Academy: Une ex-participante traumatisée par l’émission? Elle balance tout!

Une ancienne candidate de l’émission de télé-crochet Star Academy de TF1, Sofia Essaïdi, n’a vraiment pas aimé son passage. Elle s’est livrée sur ce moment particulier de sa vie. LdPeople vous raconte tout !

Anne Roumanoff reçoit régulièrement des invités dans son émission qui s’appelle Ça fait du bien sur l’antenne d’Europe 1. Le 6 janvier dernier, la comique accueillait la chanteuse Sofia Essaïdi. Une belle occasion de l’interroger sur son passage lors la troisième édition de l’émission Star Academy.

Sofia Essaïdi traumatisée

Une expérience qui s’est mal passé pour la jeune femme car son épopée a pris fin demi-finale face à la future lauréate du programme Élodie Frégé. « J’ai adoré faire ça. C’était une vraie envie. Mais ensuite, c’est le monde de la télé, également. On a 19 ans, on ne comprend rien du tout. On est là par passion, par envie. Et ensuite, on rentre dans un circuit très compliqué. On le comprend uniquement après, ça ».

Star Academy : Sofia Essaïdi a mis sa carrière de chanteuse en pause

Invitée le 4 janvier sur l’antenne de Sud Radio, la sublime trentenaire avait indiqué les raisons qui l’avait amené d’arrêter provisoirement la chanson. « Après la musique, je n’ai pas été vraiment épanouie donc j’ai voulu à une période donnée prendre du recul pour pouvoir reconquérir une liberté d’être totalement la chanteuse que j’avais la volonté d’être. Et il se trouve qu’à cet instant-là, j’ai eu des projets de plus en plus intéressants en comédie ».

Une comédienne qui commence à briller

Depuis la fin de la Star Academy, Sofia Essaïdi a pu jouer à plusieurs reprises dans différents téléfilms et comédies musicales par exemple Insoupçonnable, Iznogoud, Aïcha mais aussi Kepler(s). La jeune femme a vraiment trouvé sa voie et possède un réel talent ! Depuis le 7 janvier, le public la voit dans le programme court qui s’appelle La Promesse, diffusée sur la Une. Au casting, on retrouve aussi le très chevronné Olivier Marchal qui est fan de polar. Nadia Farès et Lorànt Deutsch font aussi partie de cette belle distribution.

Star Academy : Dans la peau d’un flic

Elle joue le rôle de Sarah, une policière de la brigade des mineurs de Bordeaux. Un rôle dans lequel on ne l’attendait pas mais qui ne fera qu’enrichir la palette de ses talents. Pour ceux qui n’ont pas encore vu le premier épisode cette série peut se résumer de cette façon : « au lendemain de Noël 1999, Charlotte Meyer, une fille de 11 ans, disparaît mystérieusement. Le capitaine Pierre Castaing, chargé des investigations, ne parvient pas à la retrouver. Vingt ans après, dans une autre juridiction, une affaire du même genre est attribuée à une jeune policière… ». Les dirigeants de TF1 seront très attentifs aux résultats d’audience de cette production. Ces dernières années, les chaînes mettent des moyens de plus en plus importants dans les téléfilms. C’est une bonne nouvelles pour les téléspectateurs qui peuvent profiter d’un superbe spectacle gratuitement.