Stéphane Bern heureux du départ de Jean-Pierre Pernaut du 13h de TF1, pourquoi ?

L’annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut de la présentation du 13h de TF1 a constitué, cette semaine, un véritable séisme au sein du PAF. Ce fut une surprise, tant l’homme de télévision paraissait indéboulonnable. Ce départ ravit Stéphane Bern. Invité de l’émission C à Vous, sur France 5, le 15 septembre dernier, Bern a détaillé les raisons de cette attitude.

Cette semaine aucun téléspectateur ne s’attendait à ça ! Jean-Pierre Pernaut quitte le journal de 13h de TF1 : une véritable institution en France. Le journaliste est une personnalité très populaire dans l’hexagone. Ces dernières années, il a multiplié les prises de position à l’antenne, lors de son journal. Il n’a pas hésité à brocarder la stratégie du gouvernement dans la gestion du Covid-19. Le 15 septembre dernier, Jean-Pierre Pernaut a annoncé qu’il allait prendre sa retraite d’ici la fin de l’année 2020. Cela faisait plus de trente ans que le journaliste officiait sur TF1 au JT de 13h. Stéphane Bern s’est réjoui de cette nouvelle. L’homme était invité dans l’émission C à Vous. En juin 2020, Jean-Pierre Pernaut était devant lui dans un sondage du média TV Magazine, accédant ainsi au rang de personnalité télé préférée des Français.

Stéphane Bern en quête d’un trône

Stéphane Bern était deuxième dans ce classement, devançant Nagui, Jean-Luc Reichmann ou Cyril Lignac. « Donc, enfin, je vais pouvoir avoir la première place », s’est félécité, avec une pointe d’humour, ce passionné du patrimoine français. La chroniqueuse Anne-Elisabeth Lemoine en a profité pour s’en amuser. « Ah Le charognard ! », a-t-elle balancé. Qui succedera à Jean-Pierre Pernaut ? Patrick Poivre d’Arvor n’est pas candidat, Stéphane Bern pense, qu’il sera « compliqué de retrouver un remplaçant. »

Trouver un remplaçant

Un challenge que TF1 devait relever d’après lui. « Je pense qu’à un moment, il faut savoir partir », souligne Stéphane Bern. Pour Patrick Poivre d’Arvor, qui a envoyé un message à Jean-Pierre Pernaut, « la meilleure chose à faire, c’est quand on le décide ou qu’on le co-décide. » Les fêtes de Noël seront tristes pour de nombreux fans du présentateur. Jean-Pierre Pernaut a choisi de quitter la direction de son journal télévisé au pic de sa popularité. « Il faut toujours faire attention », prévient Patrick Poivre d’Arvor. « Avant d’être viré, j’étais aussi le présentateur préféré des Français (…) ça ne sert pas de bouclier durant très longtemps ». Il faut préciser que TF1 regarde de près les audiences. C’est ce qui a permis à Jean-Pierre Pernaut de durer.

Durant des décennies, il a vraiment imprimé sa marque et son ton lors de sa présentation des JT. Il mettait souvent en avant les régions et le terroir. C’est ce qui plaisait aux téléspectateurs qui sont très nombreux à la suivre depuis de nombreuses années. Dans son journal, l’actualité internationale est très peu évoquée, c’est un parti pris. Jean-Pierre Pernaut aime la tradition et les villages de France qu’il met régulièrement en avant.