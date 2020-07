Stéphane Bern super endetté? Il dévoile les raisons de ses énormes dépenses !

Stéphane Bern, le présentateur et animateur de France 2, et ami personnel des têtes couronnées, revient sur les rumeurs qui annoncent qu’il serait totalement ruiné. Il s’explique dans une interview accordée au magazine Télé Loisirs pour tirer les choses au clair.

Selon l’animateur de Secrets d’histoire, il avoue avoir investi des sommes énormes dans un projet qui lui tient à cœur. En 2012, il avait fait l’acquisition du collège royal et militaire de Thiron-Gardais en Eure-et-Loir, un bijou architectural datant du 17e siècle et dont il a fait le projet de le remettre en état. » Et sa restauration doit représenter 4 millions d’euros » précise l’animateur, » Évidemment, j’ai hypothéqué mon appartement et emprunté sur plus de 25 ans. J’ai refusé les subventions, sauf pour le petit musée. Si je suis très objectif avec moi-même, je suis ruiné, mais fier. Fier d’avoir sauvé ce lieu d’histoire, fier qu’il se visite. J’adore le faire visiter » confiait-il au journaliste du Quotidien en avouant également n’avoir aucun autre goût de luxe et consacrer l’intégralité de l’argent qu’il peut gagner comme animateur télé ou radio, à la restauration de ce bien, qui lui est si cher à Thiron-Gardais.

Un projet d’envergure pour Monsieur Patrimoine qui malgré la difficulté a décidé de le mener à terme, même si pour ça, il doit consacrer jusqu’à son dernier euro au point d’avoir été annoncé comme totalement ruiné. » Ce n’est pas exactement ce que j’ai dit. Mais c’est vrai que tout mon argent y passe, mes droits d’auteur, l’argent des émissions. Ici, c’est un peu le tonneau des Danaïdes. Et je ne veux pas faire pleurer personne « .

Mais bien heureusement pour l’homme de télévision, les projets ne manquent pas, malgré le fait qu’après des années passées au micro de l’émission, À la bonne heure, diffusée quotidiennement sur les ondes de RTL, Stéphane Bern a annoncé son départ pour rejoindre une autre station de radio. Dès la rentrée, ce sera donc sur Europe 1 que les auditeurs et les fans de Stéphane Bern pourront le retrouver. Il revenait il y a quelques jours sur la décision de l’arrêt de son émission :

» Elle n’est pas reconduite. En même temps, est-ce que je l’espérais qu’elle le soit ? Je ne suis pas sûr. RTL n’a plus envie de moi visiblement « . Une séparation qui apparemment ne s’est pas faite dans la douceur. Stéphane Bern semblait avoir un ton quelque peu ironique en évoquant son départ de la station RTL, mais la direction de la station, de leur côté, n’a pas non plus hésiter à lui faire des reproches : » La vérité, c’est que Stéphane Bern se reposait sur ses lauriers, car il se croyait protégé comme du temps de l’ancien patron Christopher Baldelli. Mais depuis l’arrivée de Régis Ravanas, plus personne ne l’est, l’époque est aux économies. Et le nouveau patron n’est pas impressionné par la proximité de l’animateur avec le couple Macron « .

Un divorce qui se sera donc fait dans la douleur, mais qui, pour Stéphane Bern, ne devrait finalement pas si mal se passer que cela puisqu’il a directement retrouvé un emploi sur une radio concurrente. De plus, il est toujours en charge de l’animation de son émission qui cartonne sur France 2 Secrets d’histoire. Les rentrées financières ne manqueront donc pas pour assouvir sa passion pour l’architecture et pour les vieilles pierres qui semble néanmoins être un véritable puits sans fond pour ce passionné d’histoire et du patrimoine français.

À ses plantureux revenus de présentateur de télé et animateur de radio, il faut ajouter à ceux-ci, les importants droits d’auteurs que l’homme de 57 ans perçoit chaque année grâce à la publication de ses nombreux ouvrages qui se comptent aujourd’hui par dizaines. Des livres principalement historiques qu’il publie chaque année depuis près de 20 ans, et qui arrivent à rencontrer à chaque fois leur public. Homme de télévision, de radio, écrivain à succès, Stéphane Bern s’est essayé à plusieurs reprises au cinéma et au théâtre, des sphères d’activité dans lesquels il a également rencontré un joli triomphe.

Donc lorsque on annonce que Stéphane Bern serait complètement ruiné, il s’agit bien évidemment que d’une information à relativiser. S’il est vrai qu’il est endetté sur plusieurs années avec un prêt de 4 millions d’euros qu’il doit rembourser pour la restauration de son domaine du 17e siècle, ses revenus annuels sembleraient néanmoins lui permettre d’assurer un tel train de vie. En plus d’être propriétaire de son appartement parisien, et de cet édifice de 1630 construit par des moines bénédictins, Stéphane Bern est aussi le propriétaire d’une maison en Grèce sur l’île de Paros, juste à côté de chez son ami Nikos Aliagas. Donc pas trop d’inquiétude à avoir pour le Luxembourgeois d’origine, qui a encore de quoi voir venir et qui a des rentrées financières lui permettant d’affronter ses échéances.

Présent dans le monde de l’audiovisuel depuis plus de 30 ans, Stéphane Bern a eu de nombreuses casquettes au cours de sa vie. Il a notamment été rédacteur en chef du magazine Dynastie et a même collaboré au magazine Voici. Il est en outre, le rédacteur en chef adjoint du magazine Madame Figaro depuis 1999. Apparu pour la première fois à la télévision à 22 ans en 1985 dans l’émission Liberté 3 sur France 3, Stéphane Bern n’a jamais cessé d’être présent dans les médias depuis cette époque, et malgré son éviction de RTL, il sera présent fin août pour une tranche horaire de 16 h à 18 h avec Matthieu Noël de manière quotidienne sur France Inter. » On va parler d’histoire avec une version transversale, en essayant de trouver des liens entre le passé et aujourd’hui. Stéphane fera des récits sérieux et j’apporterai une pointe de fiel, du décalage pour le déstabiliser. Peut-être serons-nous amenés aussi à jouer quelques saynètes » racontait son prochain co-animateur.

Il semblerait donc bien que Stéphane Bern retombe toujours sur ses pattes et qu’il continue à multiplier les projets aussi bien en radio, dans la presse écrite ou en télévision ; des activités qui lui rapportent une manne financière annuelle conséquente, et qui lui permettent ainsi de réinjecter chaque année des sommes folles dans ce bien qu’il a décidé de sauver et dont comme il dit, tirer une immense fierté.