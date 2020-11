Stéphane Plaza a réalisé une soixantaine de tests du Covid-19 et fait un choix incroyable!

Sur son compte Instagram, le célèbre agent immobilier Stéphane Plaza a indiqué qu’il avait été testé négatif au Covid-19. C’est loin d’être la première fois qu’il passe par là. Il précise avoir réalisé « une soixantaine de tests » depuis le début de l’épidémie. Fatigué, il a fait un choix étonnant.

Stéphane Plaza est désabusé. Le 31 octobre, sur sa page Instagram, il était vraiment en colère contre les mesures prises par le gouvernement. « Durant le confinement, les enfants continuent de naître, les amoureux de se marier, les plus âgés de prendre leur retraite, les jeune de s’installer, et les moins amoureux… de se séparer », indiquait-il puis d’enchaîner : « Il faudra bien les loger non ? L’immobilier est donc essentiel ! Essentiel pour la vie, essentiel pour l’économie. »

Stéphane Plaza enrage contre les décisions du gouvernement

Ce qu’il déplore, c’est que les visites de biens immobiliers ne soit pas faisable durant ce reconfinement. « Je peux aller dans mon agence suivre vos dossiers mais je suis contraint de fermer mon agence et ne pas vous recevoir », a expliqué l’animateur de M6, qui a souligné : « J’ai le droit d’estimer et rentrer un mandat avec un particulier pour vendre son appartement mais il n’est pas possible de le faire visiter avec un acheteur. » De quoi l’énerver, mais il reste actif.

Stéphane Plaza enchaîne les tests Covid

A noter que Stéphane Plaza a choisi de cesser les tournages pour un certain laps de temps. C’est un choix fort qu’il a fait après avoir été contraint de se réaliser des tests réguliers concernant le Covid-19. « Négatif aujourd’hui ! », a-t-il indiqué sur son compte Instagram, le 3 novembre dernier, publiant un cliché du résultat de son test. « Plus de nez, plus de bras, plus de chocolat », a rigolé l’agent immobilier le plus célèbre de France et d’enchaîner de manière plus sérieuse : « Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps est à bout. Je passe à travers les gouttes, mais toujours le même schéma : je tourne, puis cas contact, puis isolement, puis test. Je ne fais que ça et je ne vais pas tenter le diable plus longtemps. J’en suis donc à une soixantaine de tests ».

Stéphane privilégie sa santé

Pour cesser de réaliser des tests et des prises de sang, le présentateur de M6 a choisi de cesser les tournages. « À 50 ans, je décide de faire une croix sur la Rolex et sur les tournages le temps que le pic de l’épidémie passe. Je vais me concentrer sur moi, l’immobilier, et Les grosses têtes. » Stéphane Plaza est un homme très populaire et il possède une grosse communauté de fans sur les réseaux sociaux. Ses abonnés suivent attentivement chacun de ses faits et gestes. Il faut dire que l’immobilier est une passion française. Ces derniers mois les prix ont beaucoup varié avec la crise sanitaire.