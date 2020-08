Stéphane Plaza change de métier ! il dévoile son changement de carrière, très étonnant !

Stéphane Plaza est le roi de la vente immobilière. Mais il semblerait que la musique fasse aussi partie de ses ambitions. À moins qu’il soit encore en train de faire une blague à ses fans. Car Stéphane Plaza est un condensé de bonne humeur et il ne serait pas impossible qu’il ne sache résister à faire une belle blague à ses abonnés. En effet, sur son compte Instagram il partage une publication qui va les laisser sans voix. Stéphane Plaza annonce se lancer dans une carrière musicale avec un chanteur célèbre dans les années 1980.

Stéphane Plaza se découvre une nouvelle passion ?

L’animateur de Chasseurs d’appart, Stéphane Plaza, a 50 ans et il n’est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. L’agent immobilier le plus célèbre de France serait-il prêt à renoncer à sa première passion pour devenir chanteur ou musicien ? C’est en tout cas ce qu’il va prendre un malin plaisir à laisser penser à ses abonnés. En effet, le 29 juillet dernier, Stéphane Plaza partage une photo qui va surprendre ses fans. Sur son compte Instagram, il apparaît aux côtés de Fab Morvan, un chanteur et compositeur français. Et la description qui accompagne cette photo n’est rien d’autre que l’annonce d’un changement de carrière pour Stéphane Plaza.

Un tube en préparation ?

Stéphane Plaza se retrouve en compagnie de l’ancien membre du groupe Milli Vanilli. Et selon ses dires, les deux hommes vont entrer en collaboration dans un tout autre domaine que celui de l’immobilier. En effet, c’est un tube de rock qui va se préparer entre Stéphane Plaza et Fab Morvan. Mais les fans de Stéphane Plaza connais bien l’humour de l’animateur de Chasseurs d’appart. Et ils ne vont pas se laisser duper par une énième blague de Stéphane Plaza. Car il est impossible qu’il développe une passion plus grande pour la musique que celle qu’il a pour l’immobilier. Les fans de Stéphane Plaza auront également entendu l’animateur pousser la chansonnette dans certains épisodes de ses émissions. Et il faut bien se rendre à l’évidence, ce n’est pas avec sa voix que Stéphane Plaza risque de devenir célèbre dans la musique.

Et c’est certainement là tout le contexte qui fait que cette annonce est hilarante. Car Stephane Plaza pousse l’absurdité de la situation jusqu’au bout. Tant et si bien que nous ne pouvons pas réagir de trop nombreuses manières. Nous pouvons nous étonner de ce revirement de carrière et oser demander si c’est bien vrai. Ou bien, nous pouvons tout simplement exploser de rire en lisant son texte. Car les textes qui accompagnent les publications de Stéphane Plaza sur Instagram sont toujours dithyrambiques. Il se laisse emporter par les mots et ne laisse jamais ses fans indifférents. Parfois il sait susciter l’hilarité mais il sait également partager avec eux ses ressentis et les émouvoir aux larmes.

Stéphane Plaza ne manque jamais une occasion de divertir ses abonnés

En effet, Stéphane Plaza plaît à son public pour sa bonne humeur et sa jovialité. Mais il est aussi très attachant parce qu’il ne manque ni de franchise ou de sincérité. Alors, lorsqu’il prend un ton sérieux, ses fans ne peuvent que reconnaître ses talents d’orateurs. Pourtant, il préférera mettre de tels talents au service de l’humour et du divertissement. Mais cela ne l’empêchera pas aussi de soutenir des causes nobles.

En effet, pendant le confinement, et même de tout temps, Stéphane Plaza est présent pour faire en sorte de participer à des levées de fonds notamment pour soutenir les hôpitaux ou des associations. De plus, il ne faut pas oublier non plus que l’agent immobilier le plus célèbre de la télévision a des talents d’acteur indéniables. En effet, vous pourrez le retrouver dans des pièces de théâtre ou des films en plus de son travail d’agent immobilier et de présentateur, à la télévision et à la radio.

Les rêves de l’agent immobilier à succès continuent de prendre vie

Stéphane Plaza croque la vie à pleine dents et ne manque pas de partager avec ses fans. Impossible de résister au charme et au charisme de Stephane Plaza. Lui qui sait si bien faire de sa vie une mélodie, au rythme de laquelle les hauts et les bas sont admis. Et surtout, la musique n’arrête jamais ! Peut-être que finalement une carrière dans la musique ne serait alors pas si mal pour le présentateur ?