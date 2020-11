Stéphane Plaza “Chasseurs d’appart”: prend une décision radicale! Arrête et suspend tous les tournages avec M6

Au coeur de la pandémie et du confinement et excédé par les tests contre la Covid-19, Stéphane Plaza a décidé de suspendre l’ensemble de ses tournages pour M6…

Pour l’émission chasseurs d’appart, l’été était plutôt fructueux. Mais l’émission a finalement été éloignée par M6. C’est Tous en cuisine qui a pris le dessus en terme d’émission de divertissement quotidienne ainsi qu’Objectif Top Chef avec Philippe Etchebest. Mais le fameux marathon du samedi après-midi de Monsieur Plaza, a été conservé.

M6 connaît toujours un fort succès grâce à l’émission Chasseurs d’appart et le premier weekend de reconfinement a permis a Stéphane Plaza d’exploser le record de la saison le samedi 31 octobre.

De 14h29 à 19h34 a été diffusée l’émission qui fait concourir différents agents immobiliers. Et le programme a réuni plus d’ 1.51 million de téléspectateurs, ce qui correspond à 10.5% de l’ensemble du public. Dans les mois à venir, de nouveaux épisodes inédits de ce programme seront diffusés.

Les téléspectateurs et fans de l’émission ont certainement hâte de voir la reprise des duels entre Stéphane Plaza et des agents immobiliers.

Mais Stéphane Plaza se voit devoir enchaîner les test contre la Covid-19, ce qui est handicapant pour poursuivre les tournages, l’animateur de Recherche appartement ou maison et Maison à vendre a donc pris une décision radicale, celle de suspendre l’ensemble de ses tournages jusqu’à nouvel ordre !

Mais il a souhaité donner une explication à ses followers sur Instagram :

« Mon corps n’en peut plus… » « Plus de nez, plus de bras, plus de chocolat. Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps n’en peut plus (…) Je tourne, puis cas contact, puis isolement, puis test. Je ne fais que ça et je ne vais pas tenter le diable plus longtemps », a-t-il précisé sur le réseaux social.