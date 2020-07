Alors que Stéphane Plaza « Chasseurs d’appart » provoque Karine Le Marchand avec une terrible blague dans l’émission! se trouvait à Aix-en-Provence pour aider à la vente d’un appartement luxueux dans la belle ville du sud de la France, il en a profité pour gentiment se moquer de son amie Karine Le Marchand. Il a d’ailleurs annoncé via un message posté sur son compte Instagram, son arrivée dans la jolie ville de Provence :

» C’est un tel plaisir pour moi de vous annoncer une semaine sous le signe de l’été qui démarre. Une compétition Chasseurs d’appart, qui peut battre Stéphane Plaza ?, dans une ville aux 130 fontaines qui fleurent bon la lavande et où résonne le silence ou le son des cigales… Aix-en-Provence sera notre prochaine destination. La Sainte Victoire a veillé sur nous, la lumière dans les regards de ceux que nous avons rencontrés, nous ont donné la force de nous battre pour une nouvelle association. En Provence, le soleil se lève trois fois, le matin, après la sieste et à 18 h 40 sur M6 « .

C’était donc par ses mots que Stéphane Plaza annonçait la semaine très spéciale qui allait se dérouler pour Chasseurs d’appart. Pour ce rendez-vous exceptionnel, les candidats devront affronter le célèbre présentateur et agent immobilier pour tenter de vendre les biens proposés. Les gains accumulés lors du programme seront alors reversés à des associations caritatives. Visiblement, d’humeur joyeuse, Stéphane Plaza semblait tout heureux de se retrouver avec ses équipes, dans le sud de la France.

Apparemment détendu, il en a profité pour se moquer de son amie et collègue Karine Le Marchand. Très proches depuis de nombreuses années, les deux présentateurs de M6 ne ratent jamais une occasion de se moquer l’un de l’autre, mais surtout de passer de bons moments ensemble. Lors de cette dernière émission, l’animateur de Chasseurs d’appart avait visiblement décidé de tacler celle qu’il définit comme sa meilleure copine.

Devenus presque inséparables, Karine Le Marchand et Stéphane Plaza passent régulièrement de longs moments ensemble, que ce soit à Paris ou en vacances, et même dans les studios de radio comme notamment dans l’émission Les Grosses Têtes présentée par Laurent Ruquier. Bien que Karine Le Marchand ait avoué dans une interview, il y a quelque temps qu’ils avaient failli passer de l’amitié vers quelque chose d’autre, à l’époque, ils étaient tous deux en couple et les choses ne s’étaient jamais faites.

Mais aujourd’hui tout est clair entre les deux vedettes de la télévision, et s’ils aiment passer du temps ensemble, ils adorent aussi se taquiner. Dernier exemple en date, ce fut lorsque Stéphane Plaza fêtait ses 50 ans et que la belle présentatrice de L’Amour est dans le pré avait partagé sur les réseaux sociaux des photos de son ami dans des tenues les plus osées. Les fans des deux stars avaient pu découvrir sur le compte Instagram de Karine Le Marchand des photos de son copain en tutu rose. « Top model, danseur étoile, influenceur ? Détrompez-vous, c’est juste mon BFF ( best friend forever, ndlr ) et il a 50 ans. Je t’aime mon Steph pour tout ce que tu es, joyeux anniversaire !!! ».

Aujourd’hui, il semblerait bien que c’était à Stéphane Plaza de lui rendre la monnaie de sa pièce par une petite plaisanterie qui aura bien dû la faire rire, du moins on l’espère. Alors qu’il fait visiter un splendide appartement avec l’un des agents immobiliers locaux à un acheteur potentiel, dans la belle ville d’Aix-en-Provence, Stéphane Plaza découvre une magnifique suite parentale équipée d’une salle de bain dans laquelle se trouve un jacuzzi.

Il décide donc d’étaler tout son savoir en expliquant d’où vient l’étymologie du nom jacuzzi « Savez-vous d’où vient le nom jacuzzi ? Et bien de son inventeur Candido Jacuzzi (vraie anecdote) qui a créé ce système en… Attendez, attendez ??? C’est l’année de naissance de Karine Lemarchand… ??? 1956 !!! » se moquant ouvertement de son amie, l’animatrice de L’Amour est dans le pré qui est réellement née en 1968.(vraie anecdote) En effet, elle a eu à de nombreuses reprises l’occasion de le voir dans les postures les plus diverses, et même … complètement nu.

Ce n’est un secret pour personne que Stéphane Plaza n’a visiblement pas de problème avec le fait de se retrouver dans le plus simple appareil ou juste en sous-vêtements, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises à l’écran. Mais dans cette histoire, ce n’est pas sur les plateaux de télévision que Stéphane Plaza a joué les exhibitionnistes. Lors d’une émission des Grosses Têtes sur RTL, Karine Le Marchand avait expliqué que Stéphane Plaza et elle partaient souvent à l’étranger ensemble, parfois accompagnés de leur groupe d’amis dont font partie, par exemple Mathilde May et Jean-Fi Janssen. Lors de leurs dernières vacances, Stéphane Plaza était toujours le dernier arrivé au petit-déjeuner :

» Le matin, il se lève en dernier, on n’en peut plus hein Jean-Fi » comme pour prendre son ami à témoin, avant de rajouter » On est là, en train de prendre notre thé, sous les oliviers, on est bien et il (Stéphane ) arrive tout nu et il nous dit bonjour. Alors le premier jour, t’es choqué, mais au bout d’une semaine… Tu lui serres la b*te « . Encore une anecdote entre les deux amis dont le sport préféré semblerait être de se chambrer mutuellement pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et des auditeurs de RTL ou de M6.

Les deux animateurs sont devenus aujourd’hui de véritables stars aussi bien à la télévision que sur les réseaux sociaux. Si en plus de son réseau d’agences immobilières et de ses nombreuses émissions, Stéphane Plaza trouve encore le temps de jouer au théâtre, Karine Le Marchand, elle, se prépare pour la nouvelle saison de L’amour est dans le pré, mais est aussi présente chaque week-end avec son live love sur Instagram. Initié lors du confinement, ce rendez-vous vous qui a pour but de faire rencontrer des célibataires a connu un succès phénoménal. Même si le programme était à la base destiné à égayer les journées de ses fans, pendant la période où tout le monde était enfermé chez soi, l’engouement du public à décider Karine Le Marchand à continuer l’aventure.