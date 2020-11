Stéphane Plaza cherche-t-il à draguer une ministre? Cette proposition coquine et osée incroyable!

Dans une story diffusée sur sa page Instagram, l’agent immobilier Stéphane Plaza a fait une avance très étonnante à la ministre du logement Emmanuelle Wargon. Une information qui a fait un gros buzz sur les réseaux sociaux.

Stéphane Plaza est au cœur de l’actualité ces derniers temps. Le présentateur de Recherche appartement ou maison vient en effet de poser ses valises chez sa grande copine, Karine Le Marchand ! L’animatrice du programme phare de M6 L’amour est dans le pré, a accepté de le loger quelques temps alors que des travaux se déroulent chez lui actuellement. Stéphane Plaza a même filmé sa venue et a diffusé une story sur son compte Instagram. Karine Le Marchand diffuse depuis ce moment tous les détails de leur vie à deux.

Stéphane Plaza chez Karine Le Marchand

Une bonne occasion de voir que les deux amis n’ont pas toujours un lien si simple que l’on pourrait le croire : Karine Le Marchand et Stéphane Plaza se dispute assez régulièrement ! Et les fans sont heureux de le voir dans sa vie quotidienne dans des storys. Stéphane Plaza les fait régulièrement beaucoup rire. Le fameux agent immobilier enchaîne les blagues et adore s’amuser sur les réseaux sociaux comme souvent dans ses émissions. Il a en fait une promesse étonnante à Emmanuelle Wargon, ministre déléguée du Logement… « Madame la ministre… Si les visites avec les acheteurs reprennent avant le 1er décembre, je retire le bas », a-t-il dit avant d’enchaîner : « Une promesse net vendeur what else… ».

Le secteur immobilier durement frappé par la crise

Tout comme celui les restaurateurs, les cafetiers, le secteur immobilier a énormément souffert de la pandémie de Covid-19. « Je sais que l’interdiction des visites est un coup dur pour l’immobilier, mais nous n’avons pas le choix. […] Les visites virtuelles permettent pour l’heure de voior des biens et nous verrons si l’on autorise à nouveau les visites en présentiel au prochain point d’étape. Mais à ce stade, il n’y a pas de dérogation prévue pour les visites, même si elles sont urgentes », avait indiqué la ministre à la radio récemment. Pour Stéphane Plaza, qui possède sa propre agence immobilière, il veut du changement. D’autant plus que son réseau de franchise marche bien.

Un agent immobilier très médiatique

Sans aucun doute, Stéphane Plaza est l’agent immobilier le plus célèbre de France. Avec son bagout et son style inimitable, il compte de nombreux fans. D’ailleurs, il est très suivi sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les Français et les Françaises se passionnent vraiment pour les sujets en rapport avec l’immobilier. Stéphane Plaza distille de précieux conseils tant pour les acheteurs que les vendeurs. Stéphane Plaza est aussi un homme d’affaire très avisé qui a lancé sa franchise immobilière qui marche d’ailleurs merveilleusement bien. Le chiffre d’affaire est conséquent. L’homme s’est bâti un vrai petit empire. Parti de presque rien, il est aujourd’hui incontournable et a encore de nombreux projets.