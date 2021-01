Stéphane Plaza dévoile le nom de celui qui pourrait le remplacer dans Recherche appartement ou maison

Il y a quelques jours maintenant, M6 proposait le centième numéro de Recherche appartement ou maison. À cette occasion, Stéphane Plaza a dévoilé quel agent immobilier pourrait le remplacer à la présentation s’il venait à partir. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People vous dévoile le nom.

Stéphane Plaza prêt a arrêté son émission ?

Depuis près de 15 ans, Stéphane Plaza enchaîne les émissions sur M6 et avec ses nombreuses activités, il pourrait un jour laisser les clés de son premier programme : “Recherche appartement ou maison“. Quand le moment arrivera, l’agent immobilier a déjà tout prévu et même le nom de son remplaçant. En effet, dans une interview pour nos confrères de Télé-Loisirs, il a déclaré qu’il avait déjà le nom de celui ou celle qui pourrait prendre sa succession. Et évidemment, c’est une personne qui l’accompagne depuis de nombreuses années. L’heureuse élue n’est autre que…Sandra Viricel !

« Recherche appartement ou maison ». En cas de départ de Stéphane Plaza, voici qui pourrait le remplacer https://t.co/OQVyDxpDNI — Ouest-France (@OuestFrance) January 7, 2021



Il faut dire que cela fait bientôt 11 ans que la spécialiste de la région lyonnaise participe au programme lancé par Stéphane Plaza : “Et puis, une femme qui prend ma place, je trouve ça bien” a-t-il notamment déclaré. Mais attention, l’agent immobilier est pour l’instant toujours là, donc le changement ce n’est pas pour tout de suite : “Ce n’est pas d’actualité, parce que je prends toujours autant de plaisir à faire ce que je fais, j’aime toujours autant ça, donc je vais encore continuer un petit bout de temps”. Voilà qui est dit.

Stéphane Plaza raide dingue d’une chroniqueuse de TPMP

Ce jeudi 7 janvier, sur le plateau de “Touche pas à mon Poste“, Cyril Hanouna a notamment lu un SMS qu’il avait reçu de Stéphane Plaza. Ce dernier craquerait totalement pour Delphine Wespiser, une chroniqueuse de l’émission : “J’ai toujours été raide dingue amoureux de Delphine. C’est pour moi la plus belle femme du monde. Je lui donne tout, même mon âme. On peut le dire à la France entière : un mot de sa part, je traverse le monde pour la retrouver” a déclaré l’animateur en lisant le message.



Suite à cette déclaration d’amour, Delphine Wespiser se prononce sur le sujet. Et évidemment, la sachant en couple, elle était un peu mal à l’aise : “Je suis ravie de savoir que c’est Plaza parce que j’aime beaucoup ce qu’il fait. […] Il est très frais, très spontané et je l’aime beaucoup” a-t-elle tout de même dit. Evidemment, Cyril Hanouna voulait savoir s’il aurait pu se passer quelque chose entre eux si son compagnon n’existait pas. La jeune femme a alors cette réponse un peu vague : “Dans une autre vie, tout est possible”.