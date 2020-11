Stéphane Plaza en galère, ruiné? Il déménage chez Karine Le Marchand

Karine Le Marchand est-elle surprise de cette nouvelle ? Ou est-elle dans le coup pour faire une blague aux internautes ? S’agit-il d’une réalité ou bien est-ce seulement Stéphane Plaza qui la fait marcher ? En effet, l’agent immobilier le plus connu du PAF aime faire des vannes à gogo. À ses amis comme à ses abonnés, il se réjouit lorsqu’il parvient à mener son entourage par le bout du nez. Karine Le Marchand et lui sont des amis très proches. L’animatrice a-t-elle alors une piste sur la suite ? Va-t-elle véritablement accueillir son meilleur copain chez elle ? Nous vous détaillons cette drôle d’affaire dans la suite de cet article.

Karine Le Marchand vit-elle réellement avec Stéphane Plaza ?

Karine Le Marchand et Stéphane Plaza c’est une histoire d’amitié qui remonte très loin. Les fans respectifs de l’animatrice et de l’agent immobilier vedette sont très bien au courant de cette entente amicale de longue date. Ils savent aussi que tous les deux ne sont pas les derniers à apprécier de bonnes blagues de temps à autre. Surtout dans les temps difficiles liés aux confinements et à la pandémie. En effet, ils ne sont pas les derniers à aimer la rigolade et à mettre un point d’honneur à répandre la joie autour d’eux.

Ce sont d’abord les abonnés au compte Instagram de Stéphane Plaza qui découvrent des stories de l’agent immobilier en train de faire ses cartons. Le déménagement n’est donc pas une blague. Puis, la série de ses stories sur le sujet se conclut par une annonce à Karine Le Marchand. Il dit qu’il arrive chez elle pour deux ou trois mois !

Une cohabitation qui promet des moments mémorables, pour eux comme pour leurs abonnés

Mais cette fois-ci, malgré le caractère humoristique sur lequel Stéphane Plaza annonce déménager chez Karine Le Marchand, c’est bien vrai ! En effet, sur le compte Instagram de Karine Le Marchand, les abonnés pouvaient suivre la suite des aventures du duo d’amis. Dans les stories de l’animatrice, voilà donc Stéphane Plaza allongé sur le canapé de Karine Le Marchand. De temps en temps, ils plaisantent sur le partage des tâches ménagères et sur les difficultés de la vie de couple. La cohabitation de ces deux-là va faire le bonheur de leurs fans. Ils risquent de déborder d’inventivité pour amuser la galerie.

Les abonnés de Karine Le Marchand et de Stéphane Plaza font prendre un grand plaisir à suivre leur quotidien sur Instagram. Bien que l’agent immobilier aurait préféré pouvoir louer un bien pour déménager, il se retrouve contraint par les règles du confinement. Heureusement qu’il peut compter sur Karine Le Marchand, son amie de toujours pour le dépanner. Pour lui rendre la pareille, il fait visiblement le ménage et s’implique à partager les tâches ménagères.

En quelques minutes, la réponse de l’animatrice intervient. Et ce n’est pas pour le remercier. Elle dénonce donc une mise en scène sur son compte Instagram, indiquant que son ami ne fait que semblant de passer l’aspirateur. Ces deux-là n’ont pas fini d’amuser les internautes. Karine Le Marchand et Stéphane Plaza vont vivre une belle aventure de colocation en confinement.