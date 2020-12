Stéphane Plaza enlève ses vêtements pour une ministre, “Elle m’a vu dénudé”

Stéphane Plaza avait promis qu’il ôterait tous ses vêtements si les agences immobilières pouvaient réouvrir avant le 1er décembre. Emmanuelle Wargon, ministre déléguée de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, a fait en sorte que cela soit possible. Contraignant ainsi Stéphane Plaza à tenir sa promesse. invité sur les Grosses Têtes, il détaille cette anecdote complètement saugrenue. En effet, cette affaire de pari n’est pas restée sans conséquences bien longtemps. LDPeople fait le point pour tout vous raconter dans cet article.

Stéphane Plaza ne fait pas les choses à moitié

Stéphane Plaza ne manque jamais l’occasion de faire le show. Et pour reprendre son travail d’agent immobilier, il s’est engagé dans une posture militante. Mais il n’est jamais loin de l’idée d’amuser la galerie. Alors, il alliait l’utile à l’agréable en lançant un pari fou au ministère du Logement. Pour la réouverture des agences immobilières, il est possible de dire que Stéphane Plaza s’est donc littéralement donné corps et âme ! Il pariait alors avec Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, que les agences resteraient fermées trop longtemps.

Comme enjeu, il affirmait qu’il se présenterait en tenue d’Adam si elles rouvraient avant le 1er décembre. C’est ce qui a été le cas et il a donc perdu son pari. Pour Stéphane Plaza qui n’a qu’une parole, il devait donc ôter tous ses vêtements sur Instagram. Ce qu’il a fait ! En y mettant d’ailleurs les grands moyens ! En effet, c’est sur un tracteur qu’apparaît l’agent immobilier, sans aucun vêtements.

Mais l’aventure ne s’arrête pas là, comme Stéphane Plaza l’explique chez Les Grosses Têtes. Emmanuelle Wargon a constater que l’agent immobilier tenait parole et a décidé de le convier au ministère. C’est un échange prometteur qui a eu lieu entre eux car il devra s’y rendre de nouveau le 13 janvier prochain. Une convocation qui donne une confiance folle à l’animateur. Car son entêtement et son dévouement passionné pour son métier payent.

Une conséquence directe de son audace

Stéphane Plaza va apporter son expertise de terrain à Emmanuelle Wargon et tenter de faire avancer les choses dans le bon sens. Chez LDPeople, nous adorons ce genre d’histoire et nous savons qu’elles ravissent nos lecteurs. Car si la démarche est amusante, les résultats ne se font pas attendre et d’autres encore plus positifs sont à venir. C’est un grand bravo à Stéphane Plaza qu’il convient alors d’adresser. De même qu’un chapeau bas à la ministre qui sait reconnaître une opportunité lorsqu’elle en voit une. Pas de doutes, elle ne manque pas d’humour !

Dans l’émission des Grosses Têtes, le ton est à l’humour mais sur Instagram, c’est une grande fierté qui transcende Stéphane Plaza. Et il a de quoi être fier de participer à des missions gouvernementales dans le domaine du logement. Grâce à lui, les choses pourraient changer plus rapidement et ce partenariat va inévitablement lui permettre d’assoir sa réputation déjà excellente.