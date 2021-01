Stéphane Plaza fait des avances à Fabienne Carat dans Recherche appartement ou maison

Mercredi 20 janvier, M6 diffusait un épisode de Recherche appartement ou maison. Cette fois-ci, Stéphane Plaza devait trouver un bien immobilier pour Fabienne Carat. Mais il n’a pas pu s’empêcher de draguer ouvertement l’ex-comédienne de Plus belle la vie !

Depuis qu’elle a quitté Plus Belle La Vie, Fabienne Carat s’est résolue à déménager de la cité Phocéenne pour la capitale. En effet, c’est à Paris qu’habite la sœur de la comédienne. Ensemble, elles aimeraient trouver un appartement de 150 mètres carrés, dans le 16eme arrondissement. Telle était donc la mission de Stéphane Plaza pour la 100e de Recherche appartement ou maison. Avec un budget de 1,7 million d’euros, elles espèrent un bien atypique avec une pièce de vie et une cuisine communes mais deux espaces nuit distincts. Le petit plus, ce serait pour les deux sœurs un espace extérieur.

140 mètres carrés avec deux terrasses !

Ni une, ni deux, le meilleur ami de Karine Le Marchand leur a vite déniché un magnifique appartement. La visite valait vraiment le coup d’œil : sur un espace de 140 mètres carrés s’étalaient quatre chambres sur deux étages différents et avec deux terrasses avec vue sur Paris !

Mais pendant la visite, le célèbre agent immobilier Stéphane Plaza n’a pas pu s’empêcher de séduire la charmante actrice de 41 ans. Il s’est montré particulièrement avenant en lui dévoilant sa chambre. « L’avantage pour moi, Fabienne, c’est qu’un jour je me dis tu vas peut-être trouver l’amour… Ça veut dire que t’as un étage pour toi », a-t-il en effet expliqué. « C’est ce qu’on appelle une suite parentale », a-t-il ensuite ajouté. Mais Fabienne Carat lui a fait remarqué qu’elle le savait déjà !

« Est-ce que t’aurais pas un petit crunch pour un agent ? »

« C’est bien, je pense que tu t’intéresses un petit peu à l’immobilier… », a-t-il donc enchaîné. Il a ensuite osé lui poser une question qui n’avait rien à voir avec la visite. « Est-ce que t’aurais pas un petit crunch pour un agent ? », lui a-t-il glissé. « Peut-être », a répondu celle qui interprétait Samia Nassri sur France 3. « Je sais qu’elle te regarde beaucoup en replay », a ajouté sa sœur, avec beaucoup d’humour. « J’aime beaucoup, parce que tu peux mettre les ralentis en replay », a alors renchérit Stéphane Plaza, que rien n’arrête ! Au sein de la rédaction de LDpeople, il nous a en tous cas beaucoup fait rire !

Stéphane Plaza : L’étrange départ de Nassri

Fabienne Carat a décidé de quitter la série-phare de France 3 pour d’autres horizons. Mais elle ne s’attendait pas à ce que les auteurs de la série écrivent une fin si décevante pour son personnage. C’est en tous cas ce qu’elle a laissé entendre aux journalistes de Ciné Télé Revue. En effet, dans le dernier épisode où apparaît Samia Nassri, diffusé le 8 janvier 2021, cette dernière disparaît simplement en laissant deux lettres derrière elle.

“J’avoue être complètement d’accord avec le public de Stéphane Plaza dans le sens où c’est un départ un peu étrange. Même moi en tant qu’interprète, j’ai été déstabilisée. On a l’impression qu’ils ont été pris de court alors que j’avais prévenu de mon départ en amont. Même moi, je ne savais pas ce qui se passait quand je jouais, ce qui a été très perturbant“, a confié la comédienne.