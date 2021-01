Stéphane Plaza, ivre lors d’une soirée bien arrosée, Karine Le Marchand a peur

Stéphane Plaza, aurait-il abusé de la bouteille ? En effet, une récente vidéo publiée par son amie Karine Le Marchand semble en attester ! En raison du couvre-feu, les deux proches ont effectivement vécu la soirée ensemble. Apparemment, le célèbre agent immobilier a d’ailleurs passé un excellent moment. Au point de se laisser quelque peu aller sur la consommation de vin. En tout cas, cette séquence, diffusée par l’animatrice de L’amour est dans le pré, a rapidement créé le buzz sur les réseaux sociaux. LD People vous explique tout.

Stéphane Plaza : apparemment ivre chez son ami Karine Le Marchand

Deux êtres devenus inséparables

Stéphane Plaza et Karine Le Marchand sont de véritables amis. En effet, ils ne cessent de s’afficher sur les réseaux sociaux lors de leurs nombreuses rencontres. D’ailleurs, leur relation a récemment évolué… En effet, la belle brune a hébergé son ami pour quelques semaines alors qu’il se retrouvait à la rue. Car comble de l’ironie, le très expérimenté agent immobilier a connu quelques petites contrariétés avec son appartement. Bien évidemment, Karine Le Marchand ne pouvait pas le laisser dans une telle situation.

Dès lors, elle a pris la décision de l’accueillir chez elle. Mais que les fans se rassurent… Stéphane Plaza a rapidement retrouvé un endroit pour s’abriter. Mais il est toujours heureux de revenir chez son amie pour passer la soirée et partager des moments de franche rigolade. Ce jeudi 21 janvier, c’était d’ailleurs une fois de plus le cas. Visiblement, la bonne humeur régnait lors de cette nouvelle rencontre. Au point que Stéphane Plaza s’en soit retrouvé quelque peu éméché ! LD People vous explique tout !

Une vidéo étonnante

Comme à son habitude, Karine Le Marchand était encore très active, ces derniers jours, sur les réseaux sociaux. Elle a d’ailleurs publié une story consacrée à sa soirée passée avec son meilleur ami. Mais les internautes ont remarqué un détail étonnant ! Stéphane Plaza paraissait effectivement quelque peu alcoolisé sur les images. D’ailleurs, il n’a pas honte de le reconnaître. En effet, il a vidé la cave de quelques bouteilles de vins pour l’occasion. Et le présentateur de M6 avoue les avoir finalement consommées seul. Alors était-il véritablement ivre ? Ou bien une fois de plus a-t-il voulu amuser le public ? Avec Stéphane Plaza et Karine Le Marchand, tout est possible. Car les deux vedettes sont connues pour avoir l’humour taquin.

Ce n’est évidemment pas la première fois qu’ils gratifient leurs fans de séquence extrêmement drôles. En tout cas, Stéphane Plaza et Karine Le Marchand semblent avoir passé un excellent moment et une très bonne soirée. D’ailleurs, une amitié si sincère entre deux vedettes de la télévision est véritablement exceptionnelle. Car malheureusement, le monde des médias n’est pas toujours très tendre. Pourtant, ces deux-là paraissent véritablement s’être trouvés. Au point que certaines rumeurs leur prétendaient une relation d’un tout autre genre. Pourtant, aussi bien Karine Le Marchand que Stéphane Plaza ont toujours démenti vivement ces bruits de couloir. Car entre eux, il n’y aurait aucune ambiguïté de ce genre.