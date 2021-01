Stéphane Plaza: M6 ressort de vieux dossiers, le premier casting de l’agent immobilier dévoilé!

Stéphane Plaza fête les 15 ans d’animation de Recherche appartement ou maison. Un événement que M6 n’a pas manqué de célébrer. Lors du tournage évidemment mais aussi avec une petite surprise pour les internautes. En effet, sur Instagram et sur Twitter, la chaîne propose aux fans de voir ou de revoir le premier casting de Stéphane Plaza en action. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la vidéo vaut le détour ! LDPeople préfère vous prévenir, Stéphane Plaza était déjà tout aussi drôle et piquant qu’aujourd’hui.

Stéphane Plaza dans son tout premier casting pour M6

Stéphane Plaza commençait à animer et à présenter Recherche appartement ou maison en 2006. Cette année 2021 célèbre donc les 15 ans de l’agent immobilier et comédien sur M6. En revanche, est-il nécessaire de souligner qu’il ne joue pas la comédie dans le programme ? Ses fans de la première heure et même les plus récents savent bien que son tempérament est des plus spéciaux. Toujours le mot pour rire et d’un naturel avenant, Stéphane Plaza annonçait déjà la couleur dans sa première émission. Et justement, M6 nous fait la joie de ressortir les vieux dossiers, si tant est que 15 ans soit vieux, afin de nous faire rire. Car Stéphane Plaza ne manquait déjà pas d’humour et de répartie. Ce sont de succulents moments que les fans de l’agent immobilier ont le bonheur de regarder.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

N’hésitez par foncer regarder la vidéo en entier sur le compte Instagram de M6. LDPeople ne saurait que trop vous le conseiller. C’est assez bluffant de constater que Stéphane Plaza a réellement cette tchatche légendaire comme une seconde nature. Pour les 15 ans de l’animateur dans Recherche appartement ou maison, quel beau cadeau de la part de la chaîne.

De belles surprises pour le 100ème épisode de Recherche appartement ou maison

Mais ce n’est pas le seul cadeau qu’elle a fait. En effet, pour célébrer le 100ème épisode du show, la production a fait une surprise à l’agent immobilier. C’est un immense gâteau à plusieurs étages, illuminé de cierges pétillants et décoré d’un superbe “100” qui a fait la joie de Stéphane Plaza. Pour une fois, cela lui a cloué le bec. L’émotion pouvait se lire sur son visage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off)

Pour ceux qui le connaissent, Stéphane Plaza est effectivement plus à l’aise avec les vannes qu’avec ses sentiments. Mais cela prouve d’autant plus qu’il est une personne au grand cœur d’artichaut. Néanmoins, rien ne saurait faire dévier l’agent immobilier de sa mission. Une fois les festivités terminées, il a donc repris le chemin des recherches. Et quelles recherches ! Car Stéphane Plaza a reçu une mission bien particulière pour la 100ème émission de Recherche appartement ou maison. Il devait trouver un logement à Fabienne Carat (ancienne actrice culte de Plus belle la vie) et à sa sœur. LDPeople ne vous fait pas languir, c’est une mission de plus qui est accomplie pour l’agent immobilier. Décidément, Stéphane Plaza est un grand professionnel de l’immobilier qui n’a pas fini de nous surprendre. De quoi réjouir ses fans pour la suite de son aventure télévisée !