Stéphane Plaza Maison à vendre : En choc quand il découvre la chambre de ce couple de vendeurs !

Le plus célèbre des agents immobiliers de France a véritablement été choqué par l’une de ces dernières découvertes. Ce mardi 6 octobre 2020, le meilleur ami de Karine Le Marchand était présent à l’antenne avec un nouveau numéro de Maison à vendre. Mais lors de la visite du pavillon situé dans le sud-est de Paris, une surprise l’attendait. Visiblement, Stéphane Plaza n’avait jamais vu une telle disposition dans une maison.

Pourtant, en sept ans d’émissions, l’animateur a déjà assisté à tout. Il aura visité dans sa carrière les pires endroits jusqu’aux demeures les plus luxueuses. Chacune de ses découvertes est une véritable aventure. Stéphane Plaza aura également vu des endroits qui n’avaient aucun potentiel, alors que d’autres ne demandaient qu’un peu d’attention. Accompagné de ses experts, le présentateur arrive généralement à trouver des solutions simples et peu coûteuses pour résoudre les problèmes.

Âgé aujourd’hui de 50 ans, l’animateur est un véritable expert de l’immobilier. Il met donc son savoir-faire et son expérience au service des candidats de Maison à vendre. Le programme connaît d’ailleurs un vif succès, comme d’ailleurs ses autres émissions. À la tête d’un immense réseau d’agences à travers la France, Stéphane Plaza est devenu le roi de l’immobilier. Mais il est également une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Ces nombreuses émissions, diffusées sur M6, ont rapidement remporté l’adhésion du public. Toujours souriant, l’animateur est une véritable boule d’énergie qui amuse également ses fans et les téléspectateurs. Son humour, n’avait d’ailleurs pas échappé à Laurent Ruquier. Le présentateur de RTL avait donc invité l’agent immobilier à le rejoindre à la radio. Les deux hommes se retrouvent donc régulièrement dans Les Grosses Têtes, diffusé chaque jour sur les ondes.

Mais ce qui a véritablement rendu Stéphane Plaza célèbre, c’est son expertise immobilière à la télévision. Ce dernier épisode de Maison à vendre était une nouvelle occasion de venir en aide à des candidats en difficulté.

Stéphane Plaza

Accompagné de sa décoratrice d’intérieur, Stéphane Plaza a donc fait l’état des lieux du bien proposé à la vente. Et comme à son habitude, il faisait les critiques positives et négatives concernant la maison. Le célèbre agent immobilier était présent pour venir en aide à un couple d’aide-soignants. Il souhaitait secourir Cécile et Laurent à vendre leur pavillon situé en région parisienne. Le couple a en effet le projet de quitter la capitale pour s’installer en Nouvelle-Aquitaine. Mais depuis leur décision de vendre leur bien, très peu de visites ont eu lieu. En quatre mois, seuls trois acheteurs se sont montrés intéressés. Deux de ces visiteurs avaient fait une offre, avant de finalement se rétracter.

Jusqu’à aujourd’hui, rien de concret ne s’était véritablement passé. Stéphane Plaza a donc décidé d’étudier les raisons de cet échec. Et surtout de prendre les choses en mains. En véritable expert du secteur, Stéphane Plaza est en effet plein de ressources. Il a réussi à de nombreuses reprises à renverser des situations plus difficiles. La maison en question ne manquait d’ailleurs pas de certaines qualités. Même si évidemment certains éléments étaient à revoir. En revanche, deux ou trois points étaient véritablement un problème à résoudre de toute urgence. L’un d’eux aura d’ailleurs dû faire fuir les rares acheteurs potentiels.

Les constatations étaient sans appel. Leur maison avait un besoin urgent de rénovation. Car il est parfois difficile pour des acquéreurs de pouvoir se projeter. La décoration et l’agencement doivent plaire au plus grand nombre possible. Il s’agit de créer des espaces dans lesquels le futur acheteur peut s’imaginer évoluer. Comme le rappelle souvent Stéphane Plaza, la première impression est toujours importante, voire décisive. Dès que la porte d’entrée est franchie, le visiteur imagine comment installer ses meubles ou créer des espaces de vie à sa convenance. Beaucoup de choses lui passent par la tête à ce moment-là. Il faut donc l’aider dans son choix en offrant un environnement dégagé et sobre. Une décoration trop chargée empêche véritablement de s’imaginer avec son propre style. Cela fait parfois peur aux acheteurs qui pensent immédiatement aux dépenses que cela va engendrer. Le but est donc de plaire à la majorité des acheteurs potentiels.

L’acquisition d’une maison est véritablement un événement important dans une vie. Les futurs acheteurs sont donc très attentifs au moindre détail. Stéphane Plaza allait donc faire une fois de plus tout son possible pour tenter de remédier à la situation.

Mais en plus de la décoration et le style, cette maison découverte dans l’émission avait un autre problème majeur. Un détail vraiment surprenant a attiré l’attention de Stéphane Plaza. Même si ce pavillon de 82 mètres carrés ne manque pas de qualité, la manière dont il est agencé ne semblait pas idéal à l’animateur.

Vendu à un prix de 239 000 euros, ce bien a donc une particularité très étonnante. Il fallait donc à Stéphane Plaza trouver rapidement une solution pour y remédier. Selon lui, cela aurait été un frein à une vente éventuelle. L’animateur devait souligner ce point aux vendeurs sans choquer leur susceptibilité. C’est donc avec beaucoup de précaution et de tact que Stéphane Plaza avait évoqué le sujet. Effectivement, lorsque des visiteurs franchissent la porte d’entrée du pavillon, ils ont une vue directe sur un lieu habituellement caché. Si on s’attend à découvrir une vue donnant sur un séjour ou même apercevoir la cuisine, ici c’est une autre pièce qui était visible. Lorsque des acheteurs franchissent le seuil de la maison, ils découvrent la chambre parentale totalement ouverte.

Il n’y a en effet aucune porte qui permet de fermer la pièce. “ Avoir une porte dans une chambre parentale, c’est mieux pour l’intimité, en tout cas pour la vente, c’est mieux. Après, on fait ce que l’on veut, libre à soi ! “ a déclaré le présentateur. Il avait prononcé cette phrase avec un peu d’humour, mais tout en étant catégorique. Il est impossible de vendre une maison dans ces conditions. Et aucun acheteur ne devrait trouver cette disposition à son goût. C’est donc un élément qui était à changer sans plus tarder….

Le célèbre animateur de M6 découvre à chacune de ses émissions des situations parfois surprenantes. Mais comme il le démontre à chaque fois, réussir une vente est le résultat d’une somme de petits détails.