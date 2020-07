Stéphane Plaza « Maison à vendre » Très mal, blessé pendant le tournage de l’émission !

Stéphane Plaza a encore fait parler de lui ces dernières heures. Et comme à son habitude, on a évité la grosse catastrophe de très près. Si Stéphane est connu pour être un excellent agent immobilier avec un réseau d’agences important en France, un animateur de télévision rempli d’humour et un très bon comédien, il est aussi un grand maladroit. Ne lui confiez aucune mission d’importance dans une maison, car ce sera la catastrophe assurée. Éloignez de lui tous les objets dangereux et tous les objets en général, car avec lui, ils le deviennent tous. Un véritable Gaston Lagaffe qui n’est plus à l’abri d’une catastrophe près. Les fans de ces émissions Recherche appartement ou maison ou Maison à vendre, ont l’habitude de le voir enchaîner les petits accidents.

Alors que ce mardi 28 juillet, l’animateur faisait son grand retour sur M6, le magazine Télé Loisirs revenait sur la nouvelle petite catastrophe signée Stéphane Plaza qui s’est déroulée lors du tournage. Comme à son habitude, le célèbre animateur était présent pour aider une famille qui souhaitait enfin vendre la maison qui appartenait à leurs parents. Afin d’organiser au mieux les visites, il avait tous décidé d’effectuer un peu de rangement et donc de bouger les meubles. Mais confiez ce genre de tâche à Stéphane Plaza et vous êtes certain du résultat. Alors que le meilleur ami de Karine Le Marchand était en train de porter un fauteuil, on sentait bien la catastrophe arrivée. Le lourd siège lui est tombé sur le poignet. » Tu t’es fait mal ? » lui avait demandé Sophie Ferjani visiblement inquiète. » Je me suis retourné le poignet. Il a porté et c’est tombé. Non ce n’est pas une blague » s’est exclamé l’agent immobilier. Mais comme on connaît son tempérament blagueur, la décoratrice d’intérieur paraissait douter de la sincérité de son ami. Car nous connaissons bien le caractère joueur de Stéphane Plaza qui n’est pas le dernier pour y aller de sa petite blague.

Visiblement interrogative, Sophie Ferjani lui répond » Je ne sais jamais avec toi « . Mais visiblement, Stéphane Plaza s’était réellement fait mal et la petite fille des propriétaires de la maison l’a rapidement pris en charge pour lui prodiguer les premiers soins. Fort heureusement, il semblerait que le petit accident n’ait pas eu de graves conséquences. Stéphane Plaza a réussi à se relever rapidement malgré être passé à deux doigts d’une nouvelle catastrophe.

Déjà fin de l’année dernière alors qu’il avait pris le pari d’affronter un champion de tennis sur un cours du centre national d’entraînement de Paris, Stéphane Plaza s’était lourdement blessé à la main. Pour rappel, le champion de tennis que Stéphane affrontait, est déjà victorieux de nombreux tournois et auréolé de plusieurs médailles, il s’appelle Lucas Bazin et, est âgé de….. 10 ans. C’est donc un nouvel accident qui a été évité de justesse lors de la dernière émission présentée par le célèbre animateur. Mais, à force de faire des blagues à tout le monde, l’équipe de production et les témoins de la scène, avaient quand même douté quelques instants avant de se rendre compte qu’il ne jouait pas la comédie.

Véritable boute-en-train, Stéphane Plaza est effectivement un des rois de l’humour du paysage audiovisuel français. Présent sur la chaîne de radio RTL dans la célèbre émission, Les Grosses Têtes, présentée par Laurent Ruquier, il ne manque jamais une occasion de faire rire ses partenaires ou ses invités. Il n’est d’ailleurs pas le dernier non plus pour jouer de vilains tours à ses camarades. Devenu en quelques années, l’un des animateurs de télévision préféré des Français, Stéphane Plaza est capable de tout en matière d’humour. Il ne se met aucune limite que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux. On avait d’ailleurs pu l’apercevoir sur une photo publiée par son amie Karine Le Marchand pour l’anniversaire de ses 50 ans avec un petit tutu rose qui lui allait à ravir. Une photo que ses followers ont a bien appréciée et qui les a bien fait rire.

Dans un autre style, alors que le célèbre agent immobilier apprenait il y a quelques mois qu’un incendie s’était déclaré dans l’une de ses agences à Paris dans le 11e arrondissement, il avait posté ce message sur les réseaux sociaux. En effet, quelques jours, auparavant, il était entré dans le palmarès des personnalités préférées des Français et il s’était servi de cette occasion pour faire passer un petit message rempli d’humour. Bien que les pompiers aient réussi à maîtriser le feu qui détruisait son local, Stéphane Plaza profitait de l’occasion pour taquiner un autre animateur, suite à cet événement : » Grosse alerte hier midi, ma propre agence immobilière dans le 11e en feu. Cette fois-ci, c’est en est trop. Nagui, tu vas trop loin, je te rends donc ma première place d’animateur préféré des Français !!! « . Une boutade qui a bien dû faire rire le présentateur de N’oubliez pas les paroles et de Tout le monde veut prendre sa place avec qui Stéphane Plaza, ne vous inquiétez pas, est très proche.

Quelques exemples qui montrent bien le tempérament joueur du célèbre animateur et agent immobilier qui semble toujours prêt à la moindre plaisanterie. Un véritable clown toujours prêt à faire rire ses spectateurs. Mais un clown maladroit auquel visiblement, il ne faut en aucun cas confier une tâche manuelle tant qu’avec lui, c’est la catastrophe assurée. Avant de lui donner un tournevis ou un marteau, assurez-vous bien d’avoir le numéro de téléphone du médecin le plus proche à portée de main, car, à coup sûr vous en aurez besoin !!! Les téléspectateurs assidus de ses émissions ne comptent plus les petits accidents dont Stéphane Plaza a été l’auteur, mais, heureusement, sans jamais aucun accident grave. S’il est réellement doté de nombreux talents, on peut véritablement affirmer que Stéphane Plaza à deux mains gauches, du moins quand elles ne sont pas blessées. Mais c’est aussi cet aspect de lui que ses fans adorent. Dans tous les cas et dans toutes les situations, jamais il ne semble se prendre réellement au sérieux. Il avoue d’ailleurs lui-même ne pas être très doué et être très conscient de sa maladresse. Une auto dérision qui prouve bien que s’il peut rire des autres, Stéphane Plaza est capable de rire de lui aussi.