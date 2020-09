Stéphane Plaza prend la pose sans vêtements! Il crée polémique !

Stephane Plaza ose s’afficher sans vêtements ! Mais cela n’est pas pour se lancer dans une nouvelle carrière de mannequin. En effet, l’agent immobilier le plus célèbre du PAF a voulu faire une blague. Ceux qui connaissent le personnage savent pertinemment qu’il ne manque pas d’humour. C’est effectivement l’humour inimitable de Stéphane Plaza qui va le pousser à reproduire une photo de Baptiste Giabiconi. Impossible de ne pas se laisser tenter lorsqu’il remarque qu’il loue la même villa que le jeune homme, en Corse. Découvrez ses images dans cet article et attention les yeux !

Stéphane Plaza impressionne Instagram et pose sans vêtements

Stéphane Plaza n’est visiblement pas très pudique. Ou en tout cas, pour amuser la galerie, la fin justifie les moyens. Car lorsque Stéphane Plaza réalise qu’il est en Corse, dans la même villa que louait Baptiste Giabiconi pour ses vacances, il craque. L’agent immobilier et animateur sur les chaînes du groupe M6 s’essaye à prendre la pose sans vêtements. Les pieds sur le rebord de la piscine, en face d’une vue imprenable de l’Ile de Beauté, de dos et sans aucun vêtements, Stephane Plaza se fait photographier. Il reproduit ainsi à l’identique le cliché que faisait Baptiste Giabiconi le 24 juillet dernier.

Non seulement la comparaison prête à rire mais le texte qui accompagne les images et d’autant plus amusant. Stephane Plaza va détailler avec humour les points communs entre lui et le mannequin. Et il va oser assurer qu’il ne voit vraiment pas la différence entre sa photo et celle du beau gosse. En effet, Stéphane Plaza rit de s’imaginer déjà quitter son métier dans l’immobilier pour devenir égérie des marques et faire des défilés pour de grandes maisons de haute couture.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off) le 2 Sept. 2020 à 11 :45 PDT

Faut-il considérer que les blagues ont des limites avec l’animateur ?

Heureusement, Stéphane Plaza retrouve rapidement le sens des réalités. Il explique enfin qu’il avait besoin de s’amuser un peu lors de ses déplacements dans toute la France pour “finaliser les tournages dans la joie et la bonne humeur”. De quoi rassurer les fans de Stéphane Plaza qui aurait pu imaginer qu’il se prenne au sérieux. En effet, poser sans vêtements ne risque pas d’arriver encore de si tôt à l’animateur. Il va en revanche continuer de travailler à préparer des émissions de qualités en rapport avec l’immobilier. Et surtout, à apporter du sourire à tous ses fans. Que cela soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision, c’est l’un des objectifs principaux de Stéphane Plaza que de semer du bonheur.

Malgré cette pose sans vêtements, l’agent immobilier le plus célèbre du PAF ne va pas changer tout de suite de carrière. Cela dit, il suffirait qu’il se retrouve dans une autre maison qui a connu un mannequin prendre ce genre de pose pour qu’il craque une nouvelle fois. Prudence donc, Stéphane Plaza est bel et bien toujours capable de surprendre ses fans. Comme il est impossible de savoir quelles sont les limites qu’il s’impose, les fans de Stéphane Plaza n’ont pas fini de rire.