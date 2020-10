Stéphane Plaza révèle pour la 1ère fois son rituel très émouvant avant chaque tournage

Stéphane Plaza est l’agent immobilier préféré des Français. Mais parfois, il est est prêt à changer de casquette. Ainsi, ses fans n’auront pas manqué de le reconnaître dans la série de TF1, Alice Nevers, le Juge est une femme. En effet, Stéphane Plaza sera présent dans la nouvelle saison du show. Il interprétera un docteur qui avait été assassiné. C’est grâce aux images du reportage de 50 minutes Inside que les fans de l’agent immobilier le plus connu du PAF est dévoilé en tant qu’acteur. Mais ce qui nous intéresse surtout, c’est le fameux rite que s’impose Stéphane Plaza avant de tourner une scène. Un geste superstitieux qui le rend attendrissant aux yeux du public.

Stéphane Plaza rejoint la nouvelle saison d’une série de TF1 pour quelques épisodes

Stéphane Plaza fait plusieurs métiers à la fois. Il est en effet agent immobilier mais il est aussi animateur. À la télévision ou à la radio, il est très à l’aise pour animer des émissions. Et enfin, il est aussi acteur. Son rôle dans Alice Nevers, le juge est une femme n’est en effet pas le premier de sa carrière. Stéphane Plaza a déjà joué dans un film et dans plusieurs autres séries télévisées. Mais il a également adoré jouer au théâtre, où il jouait bien plus souvent qu’à la télévision d’ailleurs. Cependant, que les fans de Stéphane Plaza ne s’inquiètent pas, il ne risque pas de devenir acteur à plein temps. En effet, ce qu’il apprécie c’est de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Énergique et dynamique, permettre à Stéphane Plaza d’endosser différents rôles c’est lui permettre de laisser ses passions s’exprimer.

La signification de son réflexe superstitieux

Avoir plusieurs casquettes de la sorte pourrait être déstabilisant pour beaucoup de monde. Mais pour parvenir à se détacher de ses autres “masques” ou “costumes”, Stéphane Plaza a un secret. Il a une botte secrète qui lui permet de se défaire de qui il est pour rentrer dans son personnage. Il sait se mettre en condition pour faire ressortir des émotions fortes également. Stéphane Plaza a donc ses astuces et il imagine volontiers que tous les acteurs ont les leurs. L’une d’elle est donc assez particulière et il la répète avant de jouer chaque scène.

Stéphane Plaza fait un signe de croix avant de rentrer dans son rôle. Comme un grand sportif qui s’élance pour la victoire, l’animateur de Maisons à vendre, met toutes les chances de son côté. Certains pourraient trouver le geste de Stéphane Plaza touchant et d’autres inutiles. Mais c’est son explication derrière ce geste qui mettra tout le monde d’accord. En effet, en se signant d’une croix, Stéphane Plaza demande la protection de ceux qu’il appelle ses anges gardiens. Il est effectivement persuadé que les personnes de sa famille, qui ont rejoint le ciel, veillent sur les vivants. C’est donc avec des larmes dans les yeux qu’il explique penser à sa maman, quand avait il pensait à son grand-père en le faisant.