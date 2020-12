Stéphane Plaza: Sa décision radicale concernant sa vie privée et amoureuse, il brise le silence!

Dans une interview pour nos confrères de magazine Télé +, Stéphane Plaza a fait des révélations sur sa vie privée. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a pris une décision radicale. La rédaction de LD People va vous expliquer ce choix fort.

Stéphane Plaza et sa belle amitié avec Jenfi Janssen

Dans quelques semaines maintenant, Stéphane Plaza présentera le centième numéro de son émission “Recherche appartement ou maison”. Un centenaire un peu spécial puisque le célèbre chasseur d’appartement devra trouver un double logement à Fabienne Carat. Mais avant de le retrouver avec l’actrice de Plus Belle la Vie, on va pouvoir le voir pour un inédit de son programme diffusé le 6 janvier prochain sur M6, où il viendra en aide à son ami Jeanfi Janssens.

#News : Fabienne Carat, célibataire, change de vie : sa demande “irréelle” à Stéphane Plaza https://t.co/7TmHr4uTE7 — Eloise ♡ (@Eloise92i) December 30, 2020



D’ailleurs, c’est dans ce même programme que les deux hommes se sont rencontrés : “Il avait participé à l’émission alors qu’il était encore steward en 2014. Il cherchait un appartement. Et nous sommes devenus amis. Trouver un appartement pour un ami met une pression supplémentaire ! Mais comme Jeanfi ne connaît rien à l’immobilier et que c’est son premier achat, il se posait des questions qui étaient susceptibles d’intéresser les téléspectateurs. C’est pour ça que j’ai accepté de refaire l’émission avec lui” expliquait notamment Stéphane Plaza.

Stéphane Plaza ne parlera plus de sa vie intime

Si Stéphane Plaza n’hésitait pas à se confier sur sa vie amoureuse il y a encore quelques mois, cette fois-ci, c’est terminé. En effet, l’agent immobilier en a marre de se faire suivre par des personnes mal intentionnés : “Chaque fois que j’ai parlé de ma vie amoureuse et que j’ai essayé d’être honnête, ça a été une catastrophe” commence-t-il par dire. Il poursuit son propos et indique pourquoi : “Dès que j’annonce quelque chose sur ce sujet, soit je suis suivi dans la rue, soit on me croit avec les mauvaises personnes et ça me fout un bordel là-dedans !“.

Stéphane Plaza s’en mord les doigts : il ne parlera plus de sa vie intime https://t.co/fLcZyGaBPM — Gala (@GALAfr) December 29, 2020

D’ailleurs, Stéphane Plaza explique également que beaucoup de monde avait lancé la rumeur comme quoi il était en couple avec Jeanfi Janssen : “On m’a inventé une histoire avec Jeanfi, avec d’autres… Alors c’est décidé : je n’en parlerai plus !“. Pour rappel, en avril 2019, il s’était confié sur sa vie amoureuse sur le plateau de Touche pas à mon poste : “Je suis tellement bien accompagné que je ne regarde même plus à côté les menus, ça ne m’intéresse plus du tout. Je pense que je vais aller au mariage !“.