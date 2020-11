Stéphane Plaza sans vêtements sur un tracteur, il tient sa promesse ! ça vaut le coup d'être vu !

Stéphane Plaza n’y croyait plus. Les agences immobilières ont l’autorisation d’ouvrir et de reprendre les visites avec les potentiels acheteurs. Un protocole strict est mis en place à ces fins. Stéphane Plaza est ravi de cette nouvelle qui va lui permettre de reprendre son activité. En revanche, il ne croyait tellement pas à cette éventualité qu’il avait fait un pari osé à ce sujet sur les réseaux sociaux. L’agent immobilier le plus célèbre du PAF avait promis qu’il serait en tenue d’Adam si les agences rouvraient avant le 1er décembre. Et évidement, il n’a qu’une parole. Stéphane Plaza offre alors une vision complète de son anatomie à ses abonnés Instagram !

Stéphane Plaza respecte sa promesse en se présentant sans vêtements devant les internautes

Depuis le début du deuxième confinement en France, les commerces et entreprises dites “non-essentiels” souffrent. Certains ne pensent pas pouvoir se relever suite aux annonces gouvernementales. Car pour ne pas mettre la clé sous la porte, les aides de l’État ne suffisent pas toujours. Travailler est impératif pour la survie de beaucoup. Stéphane Plaza a donc décidé de se retrousser les manches. Impétueux et courageux, il a pris sur lui d’interpeller la Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement. Emmanuelle Wargon était donc appelé par l’agent immobilier pour que les agences puissent rouvrir. Et pour inciter les internautes à participer à cette sollicitation, ils fait fait une promesse impensable. Celle de se déshabiller complètement sur les réseaux sociaux, si les agences pouvaient reprendre le travail avant le 1er décembre.

Une attitude qui prouve qu’il tient ses engagements et qu’il n’a pas fini de nous surprendre

Heureusement, le 28 novembre marque la date de la reprise des activités économiques sur bien des domaines. Seuls les bars et les restaurants restent encore interdit de réouverture. La Ministre a donc de nouveau été interpellée par l’animateur phare de M6. En effet, Stéphane Plaza avait une surprise pour elle. Emmanuelle Wargon a alors découvert un cliché de l’agent immobilier, sans aucuns vêtements, chevauchant un tracteur. Stéphane Plaza la remercie et s’excuse de lui imposer cette vision de lui dans le plus simple appareil. Mais il tenait à respecter son engagement et sa promesse tenue devant les internautes. Etant donné qu’il peut reprendre du service en tant qu’agent immobilier avant le 1er décembre, il fait donc ce à quoi il s’était engagé.

Les fans de Stéphane Plaza sont encore hilares de l’audace de l’animateur. Il ne recule devant rien pour se faire entendre. Original et spontané, il est un véritable rayon de soleil pour ses abonnés. Et depuis peu, il est aussi une bouffée d’air dans la vie de sa meilleure amie, Karine Le Marchand. En effet, l’agent immobilier s’est installé chez elle pour une colocation haute en couleur. Sur Instagram, les deux amis n’ont de cesse de se filmer mutuellement et de mettre en lumière de véritables scènes de ménages à mourrir de rire. Les abonnés de Stéphane Plaza et de Karine Le Marchand se délectent de leurs frasques amicales, de quoi apporter un peu de légèreté dans ce contexte pesant qu’est celui de la crise sanitaire.