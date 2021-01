Stéphane Plaza serait-il en couple ? Ce très mystérieux rapprochement avec la sœur d’une célèbre actrice

Stéphane Plaza, aurait-il trouvé l’amour ? En tout cas, le plus célèbre agent immobilier de France aurait fait une connaissance lors de ces dernières semaines. Mais s’agit-il d’une simple amitié ou d’amour ? Apparemment, une actrice très célèbre serait à l’origine de cette rencontre. LD People vous explique tout.

Stéphane Plaza : encore un cœur à prendre ?

Un carnet d’adresses bien rempli

Depuis plusieurs années maintenant, Stéphane Plaza fait partie des têtes d’affiche du paysage audiovisuel français. En effet, le célèbre agent immobilier est aussi bien présent à la télévision qu’à la radio. D’ailleurs, ses émissions sur M6 font chaque saison à véritable carton. Ses fans peuvent également le retrouver aux côtés de Laurent Ruquier dans Les grosses têtes sur RTL. Au fil des ans, le meilleur ami de Karine Le Marchand a donc fait un grand nombre de rencontres parmi les stars. Ainsi, il a déjà eu l’occasion de trouver un logement pour des vedettes telles qu’Anémone, Éric Antoine ou plus récemment Jean-Philippe Janssens.

Mais il y a quelques semaines, Stéphane Plaza s’est attaqué un nouveau défi. Ainsi il devait trouver un nouvel appartement pour Fabienne Carat, la célèbre comédienne de Plus belle la vie. Le défi était d’ailleurs de taille. Puisque l’interprète de Samia Nassri dans la série de France 3 souhaite trouver une nouvelle habitation qu’elle pourra partager avec sa sœur. Dès lors, Stéphane Plaza a rencontré les deux jeunes femmes. LD People vous explique comment cela pourrait avoir certaines conséquences.

Un rapprochement en vue

Stéphane Plaza s’est donc mis en quête d’une véritable perle pour abriter la vie des deux sœurs, Fabienne et Carole. Pourtant, le célèbre animateur avait longtemps hésité avant d’accepter ce dossier. Comme il l’affirme dans une interview accordée à Télé Poche, cela pouvait se révéler compliqué. ” Je savais qu’elle ne ferait pas semblant devant la caméra. C’est quand j’ai étudié son dossier que je me suis demandé si je n’avais pas fait une co***rie “. Mais finalement, l’agent immobilier a accepté le challenge. D’ailleurs, il semble que cela soit pour son plus grand bonheur. Car les téléspectateurs pourraient bientôt découvrir une grande surprise dans le prochain épisode. Ainsi, Stéphane Plaza s’est montré très mystérieux en annonçant la prochaine émission.

En effet, sa rencontre avec Fabienne Carat aura peut-être des conséquences sur sa vie privée. En tout cas, c’est ce que son message laisse entendre. ” Disons que si je n’ai d’yeux que pour Fabienne, c’est peut-être Carole qui sera la plus proche de moi en 2021… “. Alors que veut dire Stéphane Plaza ? Aurait-il trouvé l’âme sœur ? Ou bien a-t-il simplement rencontré quelqu’un qui partage ses passions ? En effet, la sœur de Fabienne Carat paraît être, elle aussi, une véritable passionnée de la décoration. Pour connaître la réponse, il faudra donc attendre la prochaine émission diffusée par M6. Mais un petit détail semble important. Car en réalité, Carole est une femme mariée. Cependant, Stéphane Plaza annonce néanmoins une surprise. Alors de quoi s’agit-il ? Comme à son habitude, LD People ne manquera pas de vous tenir informé !