« Ma Karine en levrette » : Stéphane Plaza toujours aussi classe avec Karine Le Marchand sa meilleure amie

Stéphane Plaza n’en rate pas une pour amuser la galerie. Bourré d’humour, l’agent immobilier le plus célèbre du PAF a encore fait des siennes sur Instagram. Dernièrement, votre magazine LDPeople vous racontait qu’il s’affichait sans vêtements sur un tracteur suite à un pari. Aujourd’hui, nous vous racontons ses blagues tendancieuses quand aux positions des animateurs préférés des Français. En effet, Stéphane Plaza parle de “levrettes” et s’amuse du classement. Une façon rigolote de se réjouir pour sa position et pour celles de ses collègues animateurs au résultat de ce sondage TV Magazine. Reste à voir comment Karine Le Marchand va réagir de se savoir en “levrette” derrière son ami.

Stéphane Plaza ne fait pas dans la finesse pour plaisanter

Stéphane Plaza est toujours en train de plaisanter, sa bonne humeur est d’ailleurs l’une de ses marques de fabrique aux yeux de ses fans. Et bien ils ne seront pas déçus de voir qu’il ne manque pas une occasion de le faire. Heureux de se découvrir quatrième au classement du sondage de TV Magazine, il élabore un discours hilarant. Un discours présent en légende de sa publication Instagram sur le sujet. Et juste derrière lui, sa chère amie Karine Le Marchand. Evidemment, son esprit aiguisé, aux tournures pas toujours très bien placées, le fait imaginer les animateurs en file indienne. Pire encore, en “levrette” les uns derrière les autres. C’est donc de cette façon cocasse et quelque peu grivoise qu’il félicite sa meilleure amie de se trouver juste derrière lui. Car bien sûr, Stéphane Plaza de parle pas réellement de lapins en évoquant cette position.

Karine Le Marchand ne relève pas la blague de son ami Stéphane Plaza lorsqu’elle adresses ses remerciements aux votants. Elle prend même le temps de féliciter le numéro un, Jean-Pierre Pernaut. Mais pas de doutes qu’ils en aient discuter à la maison. En effet, votre magazine LDPeople vous apprenait récemment que les deux amis, Stéphane Plaza et Karine Le Marchand vivaient actuellement en colocation. L’agent immobilier a élu domicile chez sa grande amie pour un temps. L’ambiance est donc à la fête, quoi que de temps en temps les taquineries prennent le pas sur le reste. Sur leurs comptes Instagram respectas, les stories des deux animateurs les mettent en scène de façon savoureuse. Pour le plus grand plaisir de leurs abonnés d’ailleurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Le Marchand (@karine.le.marchand)

Une note positive malgré la crise sanitaire et une année difficile

Stéphane Plaza souligne enfin que ce classement vient clôturer l’année en beauté. Car la pandémie qui fait rage aura marqué l’année 2020 par de bien mauvais moments. Conscient des épreuves surmontées, il est convaincu que 2021 sera fantastique. Une bouffée d’air pour ses abonnés qui se voient remercier de leurs soutiens inébranlables. Le bonheur en somme pour Stéphane Plaza et pour Karine Le Marchand, des animateurs qui apportent de la joie aux téléspectateurs. Et qui se réjouissent de constater que ce bonheur se multiplie lorsqu’il est partagé.