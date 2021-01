Stéphane Plaza: une énorme gaffe qui coûte très cher à la production

Stéphane Plaza est une personne dotée de qualités exceptionnelles. Malheureusement, il est aussi très maladroit. Et un jour, sa maladresse lui a valu un de s’embrouiller avec ses équipes. LDPeople revient avec vous sur ce souvenir amer de l’agent immobilier. Aujourd’hui, tout est pardonné heureusement. Certains de ses fans affirment même que les deux mains gauches de Stéphane Plaza le rendent terriblement attachant. Ouf !

Stéphane Plaza est le roi des gaffes

Stéphane Plaza célébrait dernièrement les 15 ans de Recherche appartement ou maison. Le 100ème épisode du show était diffusé récemment et il avait le bonheur de revenir sur une aventure qui est loin d’être terminée. Dans une interview pour le magazine Télé Loisirs, il racontait une anecdote succulente pour le public. Mais une anecdote qui reste un mauvais souvenir pour M6. En effet, la bourde de Stéphane Plaza avait coûté des milliers d’euros à la production. Pendant une émission, l’agent immobilier est prié de tester un verre réputé incassable. Le verre est alors jeté à travers la pièce sans se briser. Mais sa course termine dans une œuvre d’art en verre qui elle était très fragile. L’œuvre en verre de Murano se brise alors en milles morceaux. Stéphane Plaza explique donc que la production ne lui a ensuite plus adressé la parole pendant des semaines.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off)

Difficile à avaler pour M6. Ils n’avaient pas estimé nécessaire de prendre une assurance pour couvrir ce genre d’imprévus. La production a alors du payer les dégâts à hauteur de plusieurs milliers d’euros. Stéphane Plaza avait encore brillé par sa maladresse. Heureusement, cela n’a pas été un motif de renvoi pour l’agent immobilier. D’ailleurs, beaucoup de ses fans trouvent son côté maladroit très attachant. Et les mésaventures de ce genre peuvent le mettre mal à l’aise, mais il ne s’arrange pas dans ce domaine. En effet, Stéphane Plaza est dyspraxique. Il s’agit d’un trouble de la coordination qui le rend donc très maladroit. Mais c’est ainsi, il ne peut que faire avec. Alors il est bien heureux que son public apprécie son côté gauche.

Le plus attachant des maladroits du PAF

Sur son compte Instagram, une vidéo fait état de sa maladresse. Stéphane Plaza a choisi de partager cet extrait avec ses abonnés plutôt que de la garder secret. Cela aurait aussi très bien fait l’affaire pour un bêtisier ou un sketch. Mais tout est naturel chez l’agent immobilier. Comme il le dit lui même, sa maladresse n’est pas un mythe ! LDPeople vous propose de constater à quel point Stéphane Plaza peut avoir tendance à la maladresse. Mais aussi avec quelle humilité il parvient à rire de ses bourdes. Impossible de ne pas partir en fou rire tant la scène est irréelle. De quoi amuser ses abonnés et le rendre donc, d’autant plus apprécié de ses fans. Car l’animateur de recherche appartement ou maison est sincère, naturel, drôle et gentil au possible. À voir jusqu’au bout !