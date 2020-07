Stéphane Plaza va se marier ? il s’exprime et dévoile tout de sa vie amoureuse !

Stéphane Plaza, serait-il prêt à enfin à dire » oui » à l’élue de son cœur ?

Dans un entretien dans lequel il s’est confié au magazine Nous deux, le célèbre animateur et agent immobilier Stéphane Plaza parlait à cœur ouvert de sa vie sentimentale. Des révélations assez rares pour l’homme qui est d’habitude très discret sur tout ce qui touche à sa vie privée de près ou de loin. D’un tempérament plutôt expansif et toujours prêt au bon mot ou à la rigolade, le célèbre animateur de M6 est par contre beaucoup plus réservé sur tout ce qui touche à son intimité.

C’est donc une des rares occasions où Stéphane Plaza avait décidé de se livrer sur une facette de sa vie que ses fans ne connaissent peut-être pas. Une interview exclusive sur la vie sentimentale de l’un des présentateurs préférés des Français depuis de nombreuses années.

Il semblerait en effet qu’à 50 ans, Stéphane Plaza aurait enfin trouvé l’amour de sa vie et qu’il souhaiterait maintenant sceller cette union de la plus classique des manières » Je suis toujours prêt pour le mariage, je considère toujours ça comme un accomplissement. Aujourd’hui, je suis comblé. La personne idéale, c’est la personne avec laquelle je suis » avouait l’homme de télévision sans apporter plus de précision dans un premier temps. Si ceux qui s’intéressent à la vie de l’animateur savaient déjà que Stéphane Plaza était en couple depuis qu’il l’avait exprimé lors d’une émission de Cyril Hanouna en avril 2019, l’annonce de ce mariage est toutefois une grande nouvelle.

Lors de son passage dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8, il s’était déjà livré avec une déclaration qui laissait entendre qu’il avait enfin trouvé sa moitié » Je suis bien, je suis bien… Je suis bien ! Prochaine question ? Bien bien bien, pas sur le marché, très bien. Tout va bien. Bien accompagné, bravo ! Tu vois, je suis tellement bien accompagné que je ne regarde même plus à côté les menus, ça ne m’intéresse pas du tout. Je pense que je vais aller au mariage.

Pourquoi pas ? Je vais passer avec une petite enveloppe et vous pourrez mettre déjà un petit peu parce que tout le monde ne sera pas invité ! » ironisait-il suite aux nombreuses questions de l’animateur pour savoir s’il était en couple.

Mais depuis plus de 1 an qu’il a fait cette révélation, on ne connaît toujours pas, ni le nom, ni le visage de l’élue de son cœur, et il reste donc très discret sur celle avec qui il s’apprête à sauter le grand pas. Alors que certaines rumeurs dans la presse annonçait déjà d’éventuelles dates pour ce jour si spécial, Stéphane Plaza avait précisé la situation dans une interview accordée au magazine Télé-Loisirs pour remettre les choses à leur place. Alors que certains articles parus dans les presses ces dernières semaines annonçaient une cérémonie pour cet été, il semblerait bien que tout ne soit pas encore réglé ou alors Stéphane Plaza a réussi une fois de plus à nous lancer sur des fausses pistes.

Dans tous les cas, l’animateur en disait quand même un peu plus sur le sujet : » La date du mariage n’est pas fixée. La vie n’est pas facile quand on est connu et qu’on annonce des choses publiquement. Cela peut jouer des tours. La seule chose que je peux vous dire, c’est que la beauté d’un amour, évidemment, c’est le mariage « . Une information qui n’en n’est en réalité pas vraiment une, et qui consiste seulement pour l’animateur à avouer que le projet pourrait se réaliser.

Lors de cet entretien, Stéphane Plaza avouait également être quelque peu fatigué de toujours devoir s’expliquer et se justifier sur sa vie privée et en particulier sur son orientation sexuelle qui a, à nombreuses reprises, fait naître toutes les polémiques » Je n’ai ni à démentir ni à confirmer. C’est du domaine de la vie privée. Je suis là pour travailler. Mais ces interrogations personnelles, je n’y porte que peu d’attention. Quand j’assène des vérités décapantes, ça évite qu’on me pose des questions, il n’y a jamais de fumée sans feu. J’ai entendu plein de choses sur moi, je ne vais plus sur Internet à cause de ça.

Si j’ai la chance d’être aimé, alors j’irai au bout » avait-il confié dans le magazine Télé-Loisirs lors de son entretien. Une mise au point qui avait le mérite d’être claire, mais qui n’en dit véritablement pas beaucoup plus, ni sur la personne qui partage la vie du meilleur ami de Karine Le Marchand ou sur une éventuelle date d’un hypothétique mariage.

Malgré ces dernières déclarations, les fans du présentateur ne sont donc pas plus avancés et Stéphane Plaza a réussi une autre fois de plus à garder le mystère sur cette vie privée qu’il tente depuis maintenant de longues années de garder la plus cachée possible et la plus préservée des médias.

Lors de cet entretien, Stéphane Plaza était également revenu sur son parcours et tirait une sorte de premier bilan pour l’année de ses 50 ans. Un anniversaire qu’il aura probablement fêté de manière très sobre puisque comme il l’avoue, il a en horreur ces célébrations. L’agent immobilier le plus célèbre de France se disait donc très heureux de ce que sa vie professionnelle lui avait apporté.

À la tête d’un énorme réseau d’agences en France, Stéphane Plaza est aussi devenu un présentateur connu, reconnu et très apprécié. Il a aussi réalisé un de ses rêves en devenant acteur et semble donc avoir tout, pour être un homme parfaitement heureux. Il ne reste donc à Stéphane Plaza qu’à passer devant le Maire pour s’unir à la personne qui partage sa vie pour terminer de dépeindre un tableau qui serait alors parfait. Un homme qui semble donc comblé sur tous les points et dont le succès en télévision et en radio ne se dément pas au fil des années.

En septembre 2018 déjà, dans une interview accordée au magazine Télé Star, il évoquait comment il voyait alors son futur » Est ce que j’aimerais avoir un enfant ? Je pense. S’il y a un amour véritable, que ce soit dans un an, dans dix ans, je sais aujourd’hui que je ne finirai pas ma vie sans avoir un enfant ou sans me marier « . Une déclaration qui semble aujourd’hui prendre tout son sens.