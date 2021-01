Stéphane Plaza et Wejdene: Cette amitié inattendue, et cet incroyable défit qu’ils se sont lancés

C’est une rencontre de deux générations. LD People vous explique comment Stéphane Plaza et la chanteuse Wejdene sont devenus très proches. D’ailleurs, le plus célèbre agent immobilier de France a fait la promesse d’aider sa nouvelle à amie. Mais avant de lui dénicher l’appartement de ses rêves, il s’est imposé un autre défi.



Plaza et Stéphaneet Wejdene l’animateur totalement fan de la chanteuse



Une recherche immobilière particulière



Âgé de 50 ans, Stéphane Plaza est l’un des animateurs les plus en vue de M6. En effet, il ne cesse de cartonner avec ses différentes émissions consacrées aux recherches de maisons et d’appartements. De son côté, Wejdene est la figure montante du paysage musical français. À seulement 16 ans, elle ne cesse de battre des records et peut déjà compter sur une immense communauté de fans. Venant d’horizons bien différents, les deux stars se sont néanmoins rapprochées ces derniers jours. Stéphane Plaza publier même un message sur Instagram pour se réjouir d’être devenu un proche de la jeune chanteuse.



Ainsi, Stéphane Plaza ne tarit pas d’éloges au son sujet de Wejdene. ” Les rencontres sont comme le vent, certaines vous effleurent d’autres vous renversent. Elle a du talent, une fraîcheur et des parents au top “. L’animateur de Maison à vendre a donc décidé d’aider aujourd’hui sa nouvelle ” pote “. Il souhaite en effet lui trouver la perle rare afin qu’elle puisse s’installer dans un nouvel appartement. Mais cette fois-ci, la recherche sera un peu particulière. Puisqu’il existe une condition. Stéphane Plaza se mettra en quête de ce logement seulement si son propre compte Instagram monte à 700 000 abonnés.



” Hors caméra “



Stéphane Plaza et Wejdene donc décidé de se lancer dans une collaboration un peu spéciale. Pour fêter l’occasion, l’animateur de M6 publie donc un cliché sur les réseaux sociaux, souvenir de sa rencontre avec la jeune chanteuse. Il précise qu’il existe maintenant un double challenge. En effet, il a accepté de chercher un appartement pour Wejdene à condition que ces réseaux sociaux explosent véritablement. Il souhaite en effet atteindre 700 000 followers. Et si tel était le cas, il a promis de tout faire pour aider la nouvelle star de la musique. Pourtant, Stéphane Plaza apporte une précision importante concernant son nouveau dossier dédié à Wejdene. Il précise que tout se fera ” Hors caméra cette fois “. En effet, il n’est pas question de mettre en péril la sécurité de la jeune femme.



Dès lors, son futur lieu de résidence de Wejdene doit absolument être tenu secret. ” Petite précision quand même les ‘cocos’ c’est bien ‘hors de votre vue’ (hors caméra) que la recherche immobilière de ma petite pote se déroulera ! Pour son bien-être et pour retrouver le calme et la tranquillité qu’elle mérite !(…) Nous vous souhaitons une très belle fin de semaine “. Lancée le 12 janvier dernier, cette opération semble déjà porter ses fruits. Puisque le compte Instagram de Stéphane Plaza culmine désormais à 481 000 abonnés. Mais avant d’atteindre l’objectif final, il reste visiblement encore un long chemin à parcourir. Alors, Stéphane Plaza se mettra-t-il à la recherche d’un appartement pour Wejdene ? LD People ne manquera évidemment pas de vous tenir informé.