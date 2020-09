Stéphane Rotenberg: Découvrez Emma, sa fille, mannequin célèbre et styliste à 23 ans !

Stéphane Rotenberg célèbre ses 53 ans. Les programmes de M6 l’ont rendu célèbres mais peu de téléspectateurs connaissent sa vie privée. Aujourd’hui, sa fille Emma, âgée de 23 ans, sort de l’ombre.

Ce lundi 21 septembre 2020, le chouchou de M6 Stéphane Rotenberg souffle ses 53 bougies. Il peut se targuer de fêter également ses 25 ans à la télévision ! L’animateur vedette aux manettes de Top chef et Pékin Express fait la joie des téléspectateurs toujours plus nombreux à plébisciter ses programmes. Cependant, peu connaissent sa vie privée. Car Stéphane Rotenberg a toujours fait preuve de beaucoup de discrétion à cet égard.

Son amour pour une productrice de télévision

Si Stéphane Rotenberg n’étale pas sa vie intime dans les magazines, on sait pourtant qu’il partage sa vie depuis 25 ans avec la même femme, Nathalie Pisibon. Elle exerce la fonction de productrice de télévision et elle a donné naissance à leur fille Emma, il y 23 ans.

La petite Emma a bien grandi. Le public l’a découvert non pas à la télévision, mais dans le milieu de la mode. A 23 ans, la belle brune ne laisse pas indifférente. Elle connaît actuellement une carrière pleine de succès en tant que mannequin mais aussi styliste. Son compte instagram rassemble aujourd’hui pas loin de 25 000 abonnés. Autrement dit, la réputation qu’elle a bâtie impressionne ses fans. La jeune femme partage en effet régulièrement des photos d’elle.

Certains jugent sa beauté très atypique. Elle fait en tous cas le plus grand bonheur de ses parents. Car la jeune Emma ne fait pas que s’afficher sur les réseaux sociaux. Elle a également crée sa propre marque, Rowen Rose. Emma définit elle-même son univers entre les marques de luxe Prada et Céline.

Emma a récemment accordé une interview aux journalistes du magazine Vogue : “J’ai toujours été passionnée par la mode, et très curieuse de toutes formes d’art”, a commencé par expliquer. “J’ai commencé par dessiner mes collections à l’âge de 13 ans. J’essayais toutes les tenues qui me plaisaient dans les boutiques et je choisissais celle qui se mouvait le plus.” A cause de cette passion Emma se sépare très tôt de ses parents. Elle a jeté son dévolu sur Milan, autre capitale de la mode, pour suivre des études de stylisme. Son papa s’était confié dans les colonnes de Télé7Jours, Stéphane Rotenberg à son sujet au début de cette année : “Elle rentre plus souvent ici que je ne vais là-bas. Aujourd’hui, il y a des facilités de communication qui font que la distance est moins douloureuse.” Heureusement pour Stéphane Rotenberg, Emma pense revenir prochainement à Paris.