Stéphanie Clerbois “Mamans et célèbres”: enceinte et souffrante! Sa terrible confession!

Le 24 octobre, Stéphanie Clerbois a révélé une information très inquiétante dans une story sur son compte Instagram. Enceinte de 7 mois, la jeune femme est positive au Covid-19. Ses abonnés se font beaucoup de souci pour elle.

Stéphanie Clerbois n’est vraiment pas sereine en ce moment pour aborder sa deuxième grossesse. En effet, en septembre dernier, l’ex-star de Secret Story, qui figure maintenant dans l’émission « Mamans et célèbres » a révélé s’être séparée d’Eric, le papa de son fils Lyam et de son futur enfant. « Pour tous ceux et celles qui verront Eric, ne prenez pas la peine de m’envoyer un message s’il vous plaît. Nous ne sommes plus ensemble, donc ce qu’il fait ne me regarde plus », a-t-elle indiqué à ses nombreux fans sur sa page Instagram. Malheureusement, la belle jeune femme doit affronter à un nouveau désagrément.

Stéphanie Clerbois a contracté le Coronavirus

Enceinte de 7 mois, l’influenceuse Stéphanie Clerbois a indiqué avoir été testée positive au Covid-19, le 24 octobre dernier. « Je m’y attendais quelque peu. Je n’ai pas eu les symptômes normaux lorsque je prends froid. Là, j’ai vraiment eu des symptômes différents comme le souffle un peu coupé, un énorme mal de crâne durant deux journées, mais vraiment l’impression que mon crâne se rétrécissait, une sensation terrible. Naturellement les courbatures, la fièvre qui vont avec et là, maintenant, je n’ai plus d’odorat », a-t-elle déclaré dans une story.

Une période difficile pour Stéphanie Clerbois

Si elle précise « beaucoup mieux » et avoir moins de fièvre, Stéphanie Clerbois a toujours mal au crâne. Mais le plus douloureux pour la trentenaire et de ne plus voir son ancien compagnon qui est aussi père de son fils. « Lyam va rester chez son père toute la semaine prochaine. Ça, ça va être le plus difficile, le plus long. Mais bon, je ne suis pas toute seule non plus, il y a ce gros ventre qui est là », a-t-elle expliqué. Loin de se laisser aller, la jeune mère va profiter de son isolement pour préparer dans les meilleures conditions la venue de sa fille qui il faut l’espérer arrivera dans les meilleures conditions.

Une relation tumultueuse avec Eric

La vie sentimentale de Stéphanie Clerbois est mouvementée. En effet, en 2016, le couple avait rompu suite à une infidélité du jeune homme. Celui-ci a réussi à se réconcilier avec la belle blonde avant une nouvelle séparation en 2018. Toutefois, le couple vit un amour passionnel. Ils ont continué à se voir. Et l’été dernier, Stéphanie Clerbois annonçait sa grossesse. Elle avait précisé sur les réseaux sociaux : « On a commencé à se revoir il y a un certain temps. J’ai conservé cette information confidentielle, je n’avais pas envie de m’étaler. Je voulais redonner une chance à mon couple avant de pouvoir l’évoquer. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas officiellement ensemble. À demi-mot, Stéphanie a ensuite fait comprendre qu’une éventuelle réconciliation ne serait pas impossible. Malheureusement, ça n’a pas tenu.