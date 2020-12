Stradivarius : Cette robe incroyable qu’il vous faut absolument pour les fêtes à moins de 10 Euros

Chaque année à cette époque de l’année, dès que les lumières de Noël commencent à faire leur apparition dans les rues de nos villes, les magasins usent d’effets spéciaux pour nous donner envie de porter leurs vêtements. Aujourd’hui, Stradivarius nous fait plaisir avec cette robe en simili cuir. Explications.

Une robe tendance, parfaite pour les fêtes de fin d’année

Si il est vrai que cette année 2020 aura été une année compliquée à cause de la crise du Coronavirus, il ne faut pas oublier de faire la fête à Noël et à Nouvel an. D’ailleurs, bonne nouvelle, depuis ce samedi 28 novembre, il est à nouveau possible de faire du shopping. Alors en cette période difficile, il n’y a rien de mieux que de se faire plaisir avec quelques pièces avec lesquelles vous allez pouvoir porter un toast avec votre famille. En tout cas, nous, nous vous proposons de regarder de plus près cette robe salopette très tendance signée Stradivarius.

Il s’agit d’une robe en similicuir sans manches avec un décolleté en V. Facile à porter dans la vie de tous les jours comme en soirée, c’est la pièce que vous devriez avoir dans votre dressing. Pour pouvoir la porter correctement en hiver et lors des grands froids, nous vous conseillons de miser sur un pull à col roulé à porter juste en dessous. Evidemment, la robe est idéale avec des collants et des boots rangers, qui vous permettra d’avoir un look tendance et original. Disponible de la taille XS à la taille XL, elle est affichée 9,99€ au lieu de 19,99€… Pas mal non ?

Le classique de la robe à paillettes

Si vous aimez un peu moins la couleur beige ou le similicuir, il vous reste la traditionnelle robe à paillettes. En effet, Stradivarius vous propose également cette tenue qui fait totalement look de Noël. C’est une robe courte pleine de paillettes de couleur beige , avec une encolure droite et de fines bretelles dans le style des années 90. Mais ne vous inquiétez pas, c’est un design intemporel qui ne se démodent jamais et qui peuvent être combinés de mille façons différentes selon le résultat recherché.

Comment résister alors à ce style rétro si tendance en ce moment ? D’ailleurs, vous pouvez la porter en toute occasion, pas seulement pour les fêtes de fin d’année. Si elle est un peu plus chère que la précédente, elle est tout de même abordable à 25,99 euros. Alors n’hésitez pas ! A vous de jouer !