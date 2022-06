Stranger Things : avez vous vu les messages cachés sur l’ordinateur dans la saison 4 épisode 6 ?

Si vous êtes en train de regardez la saison 4 de Stranger Things, rassurez vous, il n’y aura pas de spoil dans cet article ! Et si vous l’avez déjà terminée, nous allons revenir sur un détail que vous n’avez certainement pas remarqué dans l’épisode 6 : un message secret se cache dans une scène.

Depuis sa sortie récente sur Netflix, la saison 4 de Stranger Things bat des records d’audience : près de 290 millions d’heure de visionnage en 3 jours sont annoncées par la plateforme, ce qui confirme l’engouement pour les jeunes héros de Hawkins !

Vous avez peut être avalé la série en une fois, sans prendre le temps de vous concentrer sur les détails ? Revenons sur un passage qui nous a intrigué et sur lequel nous avons investigué : la rencontre avec Suzie.

Premier indice secret : le numéro sur le papier

Mike et Will tendent un papier à Suzie avec un numéro dessus. Il n’en fallait pas plus pour nous mettre la puce à l’oreille et voir là une perche tendue par le réalisateur de la série pour jouer avec les fans !

Suzie dit

« Si je tape ce numéro sur l’ordinateur, ça me donne un lieu et à cet endroit se trouve le projet Nina »

Et dans la foulée les enfants insistent en disant :

« le premier à trouver le lieu secret recevrons l’Américando »

Et bien nous avons essayé de taper les coordonnées GPS mais rien ne ressort. Par contre en composant ce numéro sur le téléphone, nous avons découvert quelque chose : si vous essayez d’appeler le numéro vous verrez qu’il existe vraiment ! Un son étrange est répété plusieurs fois (nous vous invitons à tester pour essayer d’écouter la voix cachée ainsi que le code en Morse). A partir de là, vous pouvez commencer l’enquête pour essayer de trouver le lieu secret caché par le réalisateur, assurément il y quelque chose à découvrir pour les fans de la série

Deuxième surprise : le message caché dans l’ordinateur

Autre surprise un peu plus loin dans la série : Suzie arrive à accéder à l’ordinateur de son père pour investiguer sur ce fameux numéro. Sachant que l’intrigue se passe entre 1983 et 1986, vous imaginez bien qu’Internet n’est qu’une illusion, même aux Etats Unis. Pourtant, Suzie la petite génie de la série (qui est aussi petite amie de Dusty) arrive à se connecter à Internet, nous parle d’adresse IP et de révolution numérique.

L’un dit » « C’est quoi toutes ces lignes ? Un autre réplique « elle est peut être cachée dans ces codes quelque part ! » Il ne fallait pas en dire plus pour que les milliers de fans de la série se mettent à chercher !

Nous avons décrypté les lignes de codes, et la encore une note d’humour de la part du réalisateur puis qu’on y voit du langage HTML, du CSS et autres lignes de codes bien trop en avance sur leur temps !

Que peut-on découvrir dans ce code secret ? Un easter egg

On y voit clairement l’adresse d’un site web : yutani1980.nu mais aussi des appels à des images et des indices en anglais pour guider les recherches. Des indices pour la saison 5 de Stranger Things ? Une surprise à découvrir qui va éclater aux yeux de tous dans les jours à venir ?

On voit aussi un code qui commence par 1984 et qui pourrait ressembler à une date car la série se passe entre 1983 et 1986. 06 et 19 qui suivent pourraient correspondre au 19 juin, mais que signifie le 50405 qui suit ?

L’enquête continue pour ce code secret de Stranger Things

Nous avons été les premiers à vous dévoiler ces premiers indices, à vous de continuer ! Avec l’adresse du site web, les différents messages cryptés, l’invitation en anglais « see a list or every capture for this URL » et le morse que l’on entend en appelant le numéro de téléphone, vous avez là beaucoup d’éléments pour investiguer de votre coté et découvrir le gros secret qui sera dévoilé à travers ces easters eggs de Stranger things.