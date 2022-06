Stranger things : que se passe t-il si vous appelez le numéro de téléphone diffusé dans la saison 4

Dans l’épisode 6 de la saison 4 de Stranger Things, vous vous êtes peut être demandé ce qui pouvait se passer en appelant le numéro qui apparaît furtivement à l’écran. Sans spoiler la fin de la série, nous avons décidé de vous en dire plus sur ce fameux numéro de téléphone ! Pour info, nous allons ici parler de l’épisode 5 et l’épisode 6 de la saison 4 de Stranger Things !

Le projet Nina, un lien avec ce numéro de téléphone ?

Quand la maison des enfants est attaquée, l’agent secret en charge de les protéger leur donne un papier sur lequel est mentionné : 202-968-6161. II les incite à « contacter Nina ». Cela nous a intrigué et nous avons investigué !

Dans l’épisode suivant, Suzie, la petite génie en informatique précise aussi :

« Si je tape ce numéro dans l’ordinateur, cela va me permettre d’accéder au projet Nina c’est bien ça ? »

Il n’en fallait pas plus pour nous mettre la puce à l’oreille. Sans plus tarder, nous avons tapé ce numéro, pensant d’abord à des coordonnées GPS pour localiser un lieu secret en lien avec la série, ou un indice permettant de résoudre l’énigme du réalisateur. Mais très rapidement, nous nous sommes aperçus qu’il s’agissait d’un numéro de téléphone. Actif.

L’affaire du numéro attribué dans une autre série Netflix

La dernière fois que Netflix s’est amusé à mettre un numéro de téléphone en clair à l’écran, c’était en septembre 2021 dans la série Squid Game ! Pas de chance, le numéro de téléphone était attribué et le malheureux propriétaire a été harcelé. Harcelé, c’est peu dire : plus de 4000 appels et SMS par jour, c’était insoutenable pour le coréen. Tout se négocie et tout est bien qui finit bien puisque ce numéro aura été revendu plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Pas question de reproduire la même erreur cette fois ci dans Stranger Things: le réalisateur a pris soin de communiquer un « faux numéro », qui n’est attribué a personne en particulier mais qui pourtant fonctionne.

Si on compose le 202-968-6161 : que se passe t-il ?

Vous pouvez essayer ! En composant le 202-968-6161 vous allez tomber sur un numéro vraiment attribué.

On entend des bruits de ligne qui se connecte, comme le bruit que faisait une ligne téléphonique qui se connecte à un modem. On entend aussi quelqu’un taper sur son clavier, qui laisse penser que ça pourrait être Suzie.

Voici un enregistrement du son en appelant le numéro de la série

On entend aussi des bips réguliers, qui laissent penser que ça pourrait être un message crypté en Morse.

.. .-.. / -. .—-. -.– / .- / … – .-. .. -.-. – . — . -. – / .-. .. . -. / .- / . -. – . -. -.. .-. .

De nouveau, on entend quelqu’un taper sur un clavier. Le son que l’on distingue est exactement le même que le son que l’on entend un peu avant dans l’épisode 5, quand « papa » et 11 prenne le téléphone. Coïncidence ?

Pour les amateurs d’énigmes de Stranger things

Cet épisode de Stranger Things, comme toute la saison d’ailleurs, est truffée de Easter Eggs, des petits jeux mystères placés dans l’épisode pour les gros fans de la série. En composant ce numéro, vous entendrez ce que vous voulez mais il est certain que le réalisateur veut vous mettre sur la piste d’une enquête à résoudre.

Quelques infos et indices si vous voulez creuser :

Il faudrait retranscrire le message en morse pour comprendre ce que signifient les bip bip continus que nous entendons au début de l’enregistrement

L’appel dure exactement 1 minute 57, la référence à un passage précis d’un épisode de la série ?

On y entend quelqu’un taper à l’ordinateur. Or dans la série, c’est Suzie qui tape à l’ordinateur, une piste à creuser dans ce sens ?

Dans l’épisode 6, vous aurez aussi beaucoup d’infos sur l’écran de Suzie quand elle mène l’enquête, on y voit des lignes de codes, des URLs, des numéros qui ressemblent à des dates.

