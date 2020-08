Stromae : dévoile une étrange photo de son fils de 18 mois !

5 ans, déjà que Stromae a quitté le devant de la scène et qu’il est devenu extrêmement rare, que ce soit sur les réseaux sociaux, en interview et encore plus en concert. C’est donc très heureux que ses fans ont pu découvrir une photo très rare de lui en côté de son fils qui aujourd’hui à 18 mois.

Le mari de Coralie Barbier s’est fait extrêmement discret ces dernières années, et même si on sait qu’il a continué à travailler dans le monde de la musique en collaborant sur les albums de plusieurs artistes français ou internationaux, lorsqu’il donne enfin des nouvelles ses followers se réjouissent. Ayant connu une ascension fulgurante, l’artiste belge a conquis le monde en seulement quelques années avec des titres inoubliables.

Un univers particulier qui a séduit un grand nombre de fans, mais aussi des artistes de renom, qui tous voulaient travailler avec lui. Une recherche permanente de la perfection aussi bien dans les titres, dans la musique, ainsi que dans plusieurs de ses vidéos qui ont toutes été primées pour le travail remarquable de production, mais aussi par leurs côtés décalés.

Au top de sa forme et au sommet de sa carrière, Stromae avez entamer une lente descente aux enfers à partir de 2015. Si certains disaient qu’il s’agissait d’un surmenage qui l’avait amené à prendre une pause dans sa carrière, il s’agirait plutôt des effets secondaires d’un traitement contre le paludisme qui a complètement déréglé son corps. Mais peu à peu, Stromae a repris des forces et était reparti vers le chemin des studios pour collaborer avec Orelsan ou Bigflo et Oli, avant d’offrir en 2019, un nouveau titre unique, de plus de 9 minutes, spécialement composé pour mettre en scène sa collection de vêtements sur laquelle il travaille en collaboration avec son épouse Coralie.

C’est d’ailleurs vers elle, et vers ses propres réseaux sociaux qu’il faut se tourner pour avoir des nouvelles du chanteur, car lui reste toujours très discret. Ce lundi 3 août, la communauté de la styliste belge et épouse de l’artiste Stromae, a pu découvrir avec bonheur un cliché publié sur Instagram sur laquelle on retrouve son célèbre mari et leur fils âgé de 18 mois.

Une photo qui représente le père et le fils, côte à côte, sur une plage parsemée de galets et observant la mer au lointain dans un joli moment suspendu dans le temps.

Une publication qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes par des commentaires qui montraient le bonheur de ses fans de le voir en fin heureux » magnifique photo « , » bonnes vacances à vous trois. Prenez soin de vous, très jolies photos » pouvait-on lire dans les commentaires avec d’innombrables cœurs pour saluer le retour de l’artiste.

Mais sur cette photo pas question de voir le visage de l’enfant, car si Stromae sait se montrer discret, il en fait de même pour ses proches et particulièrement pour son enfant donc il veut garder les traits, cachés des objectifs des photographes. Une discrétion bien compréhensible pour celui qui a eu du mal à un moment à supporter la célébrité et qui s’est retiré du jour au lendemain après une ascension fulgurante.

Même si la maladie n’a pas été un facteur qui a aidé Stromae, la longueur de cette absence semble prouver que c’est un véritable choix de l’artiste de se retirer du devant de la scène pour néanmoins continuer à vivre de son art en assurant la production de titre, la collaboration avec d’autres artistes et à s’impliquer dans le monde de la mode avec la maison de stylisme qu’il partage avec son épouse.

Il est difficile d’imaginer qu’un jour Stromae ne revienne pas avec un nouvel album et surtout une tournée que tous ses fans doivent attendre avec impatience. Car s’il y a bien un endroit où le jeune homme excelle, c’est bien sur scène.

Chacun des spectateurs qui a eu la chance d’assister à l’un de ses spectacles se souvient d’un moment extraordinaire tant Stromae est capable de vous emmener dans un univers à mille lieues de la terre où le temps n’est plus une notion réelle.

Déjà dans ses vidéos, il mettait une attention particulière à créer un univers tout à fait surréaliste comme dans Papaoutai par exemple dont les couleurs et l’imaginaire ressemblaient à s’y méprendre à un monde de fiction. Tout le monde se souvient également de sa performance pour le clip Formidable, un véritable petit film façon caméra à l’épaule ou caméra cachée où Stromae faisait semblant d’être sous l’emprise de l’alcool dans une station de tram bruxellois. La caméra captait sur le vif la réaction des passants qui ne savaient pas comment réagir face à une star qui n’était pas dans son état normal.

Un artiste qui a réussi à charmer un grand nombre de fans, mais aussi de grandes pointures de la musique internationale qui rêvent tous de collaborer avec lui. Will.I.am, des Black Eyed Peas ne tarit pas d’éloges à propos de celui qu’il décrit comme un véritable génie. Un autre groupe légendaire avait décidé de s’offrir les talents de l’artiste en 2019.

Et c’est le 22 novembre de l’année dernière que la grande nouvelle était arrivée puisque le groupe Coldplay s’apprêtait à sortir un nouveau double album intitulé Everyday life, et long de 52 minutes qui se composait en deux parties distinctes baptisées Sunlight et Sunset, sur lequel Stromae avait collaboré.

On peut même entendre la voix du chanteur belge sur une chanson dont le titre est Arabesque. Un opus qui parle de tolérance. Une collaboration qui est restée longtemps secrète entre les artistes qui visiblement ont beaucoup de respect l’un pour l’autre. Coldplay avait même repris le titre Formidable lors de leur passage au stade Roi-Baudouin en juin 2017 en rendant ainsi hommage au chanteur venu du Nord.

Si aujourd’hui Stromae paraît totalement épanoui en famille auprès de sa femme et de son fils comme sur ce dernier cliché, il est à espérer pour ses fans qu’il prenne enfin la décision de revenir en solo sur scène et de gratifier les amoureux de son univers, d’un nouvel album qui devrait une fois de plus les enchanter et les emmener vers des territoires inconnus comme seul Stromae sait le faire.