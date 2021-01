Stumptown: On vous dévoile de quelle oeuvre est inspirée la série de M6

Il y a peu, la série Stumptown a fait son apparition sur les écrans français. D’ailleurs, la chaîne M6 vient de diffuser trois nouveaux épisodes ce samedi 16 janvier. Après un succès mitigé, il est temps de s’intéresser à cette production venue d’outre-Atlantique. Car avant de connaître une version télévisée, Stumptown était à la base un comic. LD People vous explique comment l’œuvre a été adaptée et pourquoi elle doit peut-être s’arrêter !

Stumptown : M6 va devoir s’adapter

Des débuts difficiles

Le public français a pu récemment découvrir la série Stumptown sur M6. Mais selon toute vraisemblance, la saison 2 est aujourd’hui en danger. Pourtant, le projet était plus que prometteur. Mais des événements extérieurs ont obligé la production à revoir leur copie. La série ne manquait pourtant pas d’atouts. L’intrigue était bien ficelée et le personnage principal très attachant. En effet, Dex Parios, une ancienne militaire aujourd’hui agent secret avait tout pour accrocher l’intérêt des téléspectateurs.

L’auteur Greg Rucka a même participé à la création télévisuelle de son idée originale. Car avant d’être porté à l’écran, Stumptown était en fait une bande dessinée. Aux côtés des dessinateurs Matthew Southworth, Justin Greenwood et Ryan Hill, l’auteur de Stumptown avait mis en place tout un univers en bande dessinée. Depuis 2009, la série connaissait même un très beau succès outre-Atlantique. Dès lors, ABC a eu l’idée de l’adapter à l’écran. L’histoire a rapidement rencontré un grand nombre de fans. Mais aujourd’hui, tout pourrait s’arrêter. LD People vous explique pourquoi.

La covid-19, une fois de plus

M6 misait beaucoup d’espoir sur Stumptown. Mais la deuxième saison de la série à succès risque de ne jamais voir le jour. Du moins, tout est à l’arrêt pour l’instant. La production se réjouissait pourtant des premières réactions des téléspectateurs. D’ailleurs, l’auteur lui-même se montrait très satisfait du résultat. ” La télé donne des possibilités que la bande dessinée ou les romans graphiques ne donnent pas forcément “. Dans plusieurs interviews, Greg Rucka se montre très heureux d’avoir pris part au scénario et d’avoir obtenu un contrôle sur le résultat final. ” Nous nous sommes entretenus très tôt et je leur ai donné mes idées sur qui sont ces personnages, et c’est ce qui compte pour eux. J’ai également pu passer du temps avec les acteurs et leur parler “.

Néanmoins, la suite des aventures de Stumptown est aujourd’hui en suspens. La série pourrait même connaître qu’une seule saison. Car la pandémie de covid-19 a de lourdes conséquences sur toute l’industrie du cinéma et de la télévision. Ainsi, ABC a dû se résoudre à postposer les tournages des nouveaux épisodes. Les retards accumulés empêchent effectivement la production de réunir toutes les conditions pour proposer un programme de qualité. Dès lors, M6 devra aussi patienter ou bien renoncer à la dernière série qui fait fureur aux USA. Décidément, la crise de la covid-19 aura eu de grandes conséquences pour un bon nombre de productions. Mais aujourd’hui, l’espoir semble pourtant permis. En effet, la campagne de vaccination a commencé aussi bien en Europe qu’aux États-Unis. Dès lors, tout le monde croise les doigts.