Sugar Sammy (Incroyable talent) en couple avec un canon, sublime, quel est ce beau mannequin

En terme d’humour, Sugar Sammy est toujours au rendez-vous. Mais on ne le connaît moins en termes de sentiments.

Et c’est avec le mannequin Nastassia Markiewicz que l’humoriste et juré de “La France a un incroyable talent” a une vie sentimentale bien rangée. Le juré de La France a un incroyable talent et humoriste canadien de 44 ans est amoureux depuis déjà cinq ans de la jeune femme de plus de 10 ans sa cadette.

A 44 ans, Sugar Sammy a même fait plus de 1 000 représentations dans 30 pays, dont l’Angleterre, la France, la Belgique, l’Australie, l’Allemagne, l’Irlande, la Chine, l’Inde, l’Égypte, ou encore le Canada, les Etats-unis, l’Afrique du Sud et la Suisse.

Née au Canada, la jolie blonde d’origine polonaise a 33 ans a aussi joué dans quelques films et séries : (Blue Montain State, Cyberbully, Frewind ou encore Gerontophilia).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par nastassiamarkie (@nastassiamarkie)

Cette envie d’être actrice lui vient certainement de son père, Andrzej Markiewicz, un célèbre réalisateur polonais.

On peut souvent voir les deux tourtereaux en photo sur les réseaux sociaux.

Le temps du tournage de l’émission de M6 et de ses autres projets professionnels, la belle blonde n’a d’ailleurs pas hésité à le suivre. Une très belle preuve d’amour qui continue de consolider leur belle relation.

Ils souhaitent même agrandir leur petite famille et, d’après les dires de l‘humoriste à nos confrères de Télé-Loisirs en 2019, ça ne saurait tarder : « On pratique beaucoup en ce moment. C’est dans les plans, je ne peux pas avoir une femme comme ça et ne pas me reproduire“, déclarait-il.

Sugar Sammy a d’ailleurs très envie de devenir père et lors d’un entretien accordé à la presse Québecoise, il confiait enjoué et plus amoureux que jamais : “Mon frère a eu un fils récemment et, lorsque je vois la relation qu’il a avec lui, je me dis que c’est exactement ce que je veux vivre, moi aussi. Ça me donne encore plus envie d’avoir un enfant ! Ça arrivera un jour, et j’espère qu’il naîtra au Québec. Mes parents ont hâte eux aussi, ils n’arrêtent pas de nous demander quand on aura un enfant !“

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par nastassiamarkie (@nastassiamarkie)

Récemment l’humoriste a tenté une blague qui a fait rire tout le monde dans La France a un incroyable talent.

Xavier, 46 ans, était venu faire une démonstration d’art chinois, pratiqué par des moines il y a 2 500 ans. Il a montré comment ces derniers réalisaient des massages, avec des petites haches. Sugar Sammy a alors lançé : “Ça a l’air aussi relaxant qu’aller à l’abattoir. Pour masser, tu n’as pas besoin de couteaux… à moins que ton client soit Patrick Bruel“. Eric Antoine a bien rigolé face à cette blague faisant référence à un sombre histoire concernant le chanteur.