Sylvester Stallone : Sistine, sa fille cadette, fait monter le thermomètre sur les plages de Malibu

Sylvester Stallone est un acteur américain emblématique. Il joue notamment Rocky Balboa et cela lui vaut une reconnaissance internationale intarissable. Mais Sylvester Stallone n’est pas qu’un acteur réputé. Il est également producteur, scénariste, réalisateur et surtout un père admirable. En effet, il a cinq enfants au total. Dont trois filles avec sa dernière épouse, Jennifer Flavin. Sophia, Sistine et Scarlet sont donc les plus jeunes enfants de la vedette. Mais la plus jeune des trois est dans l’année de ses 18 ans. Et c’est Sistine, la cadette, qui est une véritable star en tant que mannequin et actrice américaine. En balade avec ses parents sur une plage de Malibu, elle va faire tourner les têtes des fans.

Sylvester Stallone est le chanceux papa de trois filles formidables

Sylvester Stallone peut se vanter d’avoir trois filles absolument ravissante. Il pose souvent d’ailleurs avec elles sur son compte Instagram. Les fans de l’acteur sont donc familiers avec ces trois demoiselles qui ont des qualités remarquables. Grandes, minces, blondes et photogéniques, les filles de Sylvester Stallone ne manquent pas d’impressionner la galerie de leurs charmes. Mais c’est la fille cadette de Sylvester Stallone, Sistine, qui va attire l’attention des fans dernièrement. En effet, elle a été aperçu sur une plage de Malibu en compagnie de ses parents. Elle vient d’avoir 22 ans et elle est donc au top de sa forme. Équipée pour le surf, les médias tels que elle Daily Mail ne manqueront pas de tirer son portrait et de faire son éloge.

En effet, les filles de Sylvester Stallone et de Jennifer Flavin sont de véritables beautés. Et Sistine est même actrice et mannequin. Alors, lorsqu’elle apparaît sur les plages de Malibu, les journalistes sont forcément de sortie pour prendre sa photo. Les fans ne peuvent qu’admirer une si jolie et si talentueuse jeune femme. De quoi faire la fierté de Sylvester Stallone car elle a un bel avenir devant elle.

Les moments en famille sont essentiels pour le moral

Malgré la pandémie qui fait rage, et surtout aux États-Unis, Sylvester Stallone tente de profiter au maximum de moments de liberté. Il est essentiel pour ce père de famille de partager de temps privilégiés avec son épouse et ses filles. Alors, malgré les risques et pendant l’été, ils essaient de se rendre à la plage lorsqu’ils le peuvent. Prenant toutes les précautions nécessaires, ils se rendent en bord de mer pour goûter autant que possible à la liberté. Les journalistes n’ont donc pas manqué Sylvester Stallone en train de fumer un cigare les pieds dans le sable. Il était en compagnie de son épouse et de Sistine, leur fille cadette. Et cette dernière va attirer tous les regards en allant se jeter à l’eau.

En effet, Sistine ne pouvait pas passer inaperçue. Non seulement elle est une ravissante jeune femme qui pose dans les magazines mais en plus elle était vêtue de rouge. La fille de Sylvester Stallone avait opté pour une combinaison de surf rouge que personne ne pouvait manquer. Sa tenue n’était pas sans rappeler le maillot de bain iconique devenu célèbre sur cette même plage. Il s’agissait de celui que portait Pamela Anderson dans la série télévisée Alerte à Malibu. Mais Le fille de Sylvester Stallone était davantage couverte que cette dernière. En effet, sa combinaison comporte de longues manches ainsi qu’une fermeture éclair sur le devant de la pièce. Ce ne sont donc que les mains et les jambes de la jeune femme qui apparaissent aux journalistes qui l’ont photographié.

Sistine, la fille cadette de Sylvester Stallone fait sensation dans la presse

Très souriante, la fille cadette de Sylvester Stallone semble passer un excellent moment à la plage. Sous sa combinaison, un maillot de bain rose aux ficelles blanches se laisse deviner. Mais pour la voir toute entière dans un maillot de bain, il faudra se rendre sur le compte Instagram de la jeune femme. En effet, en tant que mannequin et actrice, elle partage régulièrement des clichés d’elle qui sont renversants. En tenue de soirée, en maillot de bain, au naturel ou dans un look tout à fait décontracté, Sistine Stallone ne manque pas de faire rêver ses fans.

Voir cette publication sur Instagram 💛 Une publication partagée par Sistine (@sistinestallone) le 5 Juil. 2020 à 11 :30 PDT

Les filles de Sylvester Stallone ressemblent énormément à leur maman, Jennifer Flavin. Les fans de l’acteur qui interprète Rocky Balboa sont forcément admiratifs de constater tant de beautés qui l’entourent. Avec ses trois filles et son épouse, Sylvester Stallone n’hésite pas à se décrier comme le plus chanceux des hommes. C’est en effet une famille soudée et aimante qui entoure le comédien.

La carrière de Sistine Stallone ne fait que commencer

Sistine n’a pas finit de faire réagir la presse et il faut être certain que son père reste très attentif à tout ce qui se dit sur ses enfants. La carrière de la fille cadette de Sylvester Stallone ne fait que commencer et elle s’avère déjà extrêmement prometteuse.

Voir cette publication sur Instagram 22🤠 Une publication partagée par Sistine (@sistinestallone) le 28 Juin 2020 à 4 :46 PDT

Sylvester Stallone voit donc le temps passé beaucoup trop vite. Sa dernière fille vient de fêter ses 18 ans et sa cadette, Sistine, ses 22 ans. Ses bébés sont adultes et elles quitteront tôt ou tard le cocon familial pour voler de leurs propres ailes. Mais elles ne semblent pas pressées de le faire tant elle s’entendent bien entre elles et avec leurs parents. En effet, ils passeront la période de confinement ensemble tous les cinq et des moments inoubliables resteront des souvenirs qu’ils chériront toute leurs vies.

Sylvester Stallone est fière de se dire que ses filles grandissent à merveille et qu’elles n’ont qu’à tendre la main pour saisir le monde dans le creux de leurs mains. Sistine a déjà joué dans deux films et elle est également mannequin professionnelle depuis 2016. Mais la jeune femme est également diplômée en sciences de la communication à l’université de Californie du Sud.