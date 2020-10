Sylvie Tellier a triché lors de sa victoire à Miss France, les révélations de Gilles Verdez

Sylvie Tellier a-t-elle menti pour décrocher la couronne de Miss France 2002 ? C’est en tout cas ce que pense Geneviène de Fontenay et Gilles Verdez. Explications.

Sylvie Tellier a-t-elle menti pendant son concours ?

Ce mercredi 14 octobre, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur les accusations de triche qui pèsent sur Sylvie Tellier lors de son couronnement il y a quelques années. En effet, d’après Geneviève de Fontenay l’actuelle présidente du concours Miss France n’aurait pas dit toute la vérité sur son âge : “La moitié des gens qui était là ne voulait pas qu’elle soit élue, parce qu’elle avait déjà 24 ans, mais je pense qu’elle avait peut-être un peu plus aussi“. plusieurs sources, elle aurait menti sur son âge avant sa participation au concours Miss France. Mais Gilles Verdez déclare qu’elle aurait orchestré un autre mensonge : “Je ne sais pas si elle a menti sur son âge mais j’ai une grosse info, Sylvie Tellier a menti sur sa taille” a-t-il tout d’abord déclaré.

Il poursuit son propos en allant plus loin encore : “Elle avait été élue Miss Lyon et quand les candidates sont arrivées une semaine avant l’élection, on les a mesurées à la toise. Et en fait, elle a mis des talonnettes dans ses bas. Elle a triché ! On m’a dit ça aujourd’hui et la dame qui l’a mesurée m’a raconté ça”. Evidemment, connaissant la rivalité entre l’ensemble des acteurs du concours Miss France, Sylvie Tellier aurait été dénoncée par sa camarade de chambre : “Cela a été rapporté au chorégraphe et à la direction. Normalement, elle aurait dû être exclue mais comme l’élection était déjà engagée, on l’a autorisée à poursuivre la compétition”. Reste à savoir si la jeune femme prendra le temps de répondre aux allégations.

Jean-Pascal Lacoste ne supporte pas Sylvie, sa belle-sœur

Jean-Pascal Lacoste partage la vie de Delphine Tellier depuis maintenant près de 6 ans. Cette dernière n’est autre que la soeur de Sylvie Tellier, la directrice du comité Miss France. Mais l’ancienne candidat de la Star Académy ne porte pas sa belle-soeur dans son coeur, c’est le moins qu’on puisse dire. Sur le plateau de TPMP, il a expliqué que dès le départ, l’ex-Miss France aurait fait une remarque à sa petite soeur à propos de sa relation amoureuse : “Quand on s’est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit: ‘Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé (…) Moi, ce qui m’emmerde, c’est que la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier, donc il faut qu’elle arrête! Qu’est-ce que ça veut dire “gens de la télé”?“.

Il poursuit son propos ensuite qu’il n’a pas été convié au mariage de Sylvie Tellier, pour une raison absurde : “Elle ne voulait pas de couple divorcé à son mariage. Moi, j’ai eu une première union et je suis divorcé et donc elle ne voulait pas… c‘est énorme“. Finalement, il explique qu’il ne peut vraiment pas voir sa belle-soeur, il ne la supporte pas : “Je peux pas la voir (…) Ma femme est divine comparée à elle. J’ai le droit de dire que ma femme est beaucoup plus belle que sa sœur (…) ça devait être en noir et blanc à l’époque des Miss France”. Voilà qui est dit.