Sylvie Tellier: accusée de tricherie, subit des attaques de plusieurs fronts, elle a pris une décision radicale !

Sylvie Tellier ne passerait pas la meilleure semaine de sa vie aux vues des critiques qu’elle reçoit ces derniers temps. Le comité Miss France vient d’invalider une deuxième candidature et les fans sont choqués. Ils le lui font savoir sur les réseaux sociaux sans ménagement. De plus, Jean-Pascal Lacoste, son beau-frère et chroniqueur chez TPMP, ne cache pas la détester cordialement. Enfin, Geneviève de Fontenay va en rajouter une couche sur Non Stop People. Sylvie Tellier est donc critiquée de toute part mais ne rentre pas dans les polémiques. En effet, elle semble décidée à jouer l’indifférence face à la montée en puissance de ses détracteurs. Faisons donc le point sur cette situation des plus délicates.

Sylvie Tellier ne traverse pas une période des plus réjouissantes

Sylvie Tellier est la directrice générale de la société Miss France et Miss Europe Organisation. Elle a été Miss France 2002 après avoir été élue Miss Lyon. Attentive à son image depuis toujours et titulaire d’un diplôme en droit privé, elle parvient à s’assurer une belle carrière. Côté vie de famille aussi elle est épanouie. Mariée et mère de trois enfants, Sylvie Tellier fait passer sa famille avant tout mais reste une travailleuse acharnée. Ce tableau dresse l’image d’une femme forte et volontaire mais ce n’est malheureusement pas l’image qu’elle renvoie à tout le monde. Sans compter que rares sont les personnes capables de faire l’unanimité, Sylvie Tellier se retrouve au cœur de différentes polémiques en ce moment.

D’abord, son titre de directrice générale de la société Miss France la met en porte-à-faux. En effet, le règlement de concours est extrêmement strict et ne connaît pas d’exceptions. Aussi, pour avoir participer à des shooting sans porter de vêtements, ce sont déjà deux aspirantes Miss France qui sont évincées de la compétition. Or, les photos en question n’avaient rien de choquants. Pour l’élection de Miss Guadeloupe, c’est Anaëlle Guimbi qui fait les frais du règlement. Elle avait posé sans vêtements pour campagne de prévention, Octobre Rose. Ensuite, c’est Anastasia Salvi qui se voit destituer de son titre de Miss Franche-Comté à la découverte des images d’elle sans vêtements, posant pour mettre en avant les créations capillaires d’artistes coiffeurs et visagistes renommés.

Le public des Miss France est sous le choc

L’opinion publique s’indigne de voir ces deux jeunes femmes écartées de la compétition. Aspirantes Miss France, elle ne pouvaient pas participer à cause de leurs précédentes photos. Sylvie Tellier s’est alors vu encaisser des critiques de toutes parts. Les internautes l’ont inondé de messages de colère sur les réseaux sociaux. Elle répondait alors expliquant que le règlement devait être suivi à la lettre. En effet, il s’agit de contraintes pour les candidates au concours mais également d’une protection juridique pour la société Miss France. C’est donc seulement autour de ses polémiques que Sylvie Tellier répondaient à la colère des internautes. Mais ce n’est pas la seule polémique qui va lui tomber dessus.

D’autres polémiques s’invitent pour faire chuter le moral de Sylvie Tellier

Jean-Pascal Lacoste est le fiancé de Delphine Tellier, l’une des sœurs de Sylvie. Mais depuis que Delphine et Jean-Pascal se fréquentent, Sylvie Tellier a coupé les ponts. D’après le chroniqueur de TPMP, elle l’aurait jugé sans le connaître et refuse de mêler son image à la sienne, de près comme de loin. Le public de C8 s’insurge alors contre la directrice générale de la société Miss France. Ils adorent Jean-Pascal Lacoste et vont se ranger derrière son avis. À savoir que Sylvie Tellier est prétentieuse, juge les gens sans les connaître et délaisse sa famille. Or, la directrice générale de la société Miss France ne vit que pour sa famille. Son mari et ses enfants sont ses priorités et elle doit trouver dommageable que Jean-Pascal Lacoste puisse dresser un tel portrait d’elle à la télévision. Pourtant, elle ne va pas prendre le temps de répondre aux attaques de son beau-frère.

Enfin, c’est sur Non Stop People qu’arrivent de nouvelles critiques à l’égard de Sylvie Tellier. Geneviève de Fontenay ne va pas être tendre avec celle qui lui succède. Elle va même dévoiler des secrets bien gardés qui pourraient discréditer son titre de Miss France 2002. En effet, d’après Geneviève de Fontenay, Sylvie Tellier aurait triché sur sa taille et sur sur son âge pour rejoindre le concours Miss France. Mais là encore, la directrice générale de la société Miss France reste muette. Elle joue la carte de l’indifférence quant aux propos de Geneviève de Fontenay et de Jean-Pascal Lacoste.

La directrice générale de la société Miss France garde la tête froide

Concentrée sur son travail et sa vie de famille, Sylvie Tellier ne prête pas de son temps à plonger dans des polémiques qui souhaitent ternir son image. Malgré les vagues de messages de ses fans ou de ses détracteurs sur ces sujets, elle fait abstraction de la haine. Mais son silence suffira-t-il à calmer les esprits ? Et combien de temps pourra-t-il durer ? En effet, il suffirait d’une nouvelle éviction d’une candidate à l’élection Miss France pour que toutes ses polémiques ressortent en même temps. Mais Sylvie Tellier essuient les tempêtes sans faiblir pour le moment. Elle qui est surchargée de travail et qui a des enfants en bas âge, cela ne doit pas être de tour repos. Une période bien difficile donc pour Sylvie Tellier, qui peut heureusement compter sur le soutien de ses fans pour tenir le cap.