Sylvie Tellier en très grande forme, sa danse endiablée sur la musique du rappeur heuss!

Après des mois et des semaines très stressants, Sylvie Tellier a décidé de se lâcher. En effet, la présidente du comité Miss France partage une story très surprenante. Sur son compte Instagram, l’ancienne reine de beauté se déhanche aux rythmes d’un titre très en vogue pour l’instant. LD People vous explique comment Sylvie Tellier a décidé de décompresser après une année très difficile à vivre.



Sylvie Tellier : le concours Miss France 2021 enfin terminé



Des difficultés et des polémiques



De toute évidence, Sylvie Tellier aura connu des moments difficiles ces derniers temps. En effet, l’organisation du concours Miss France s’est révélée très compliquée. Premièrement cette édition 2020 était spéciale à plus d’un titre. Car il s’agissait de fêter les 100 ans de l’organisation et donc bien évidemment de mettre les petits plats dans les grands. De plus, le déroulement de la soirée était bien évidemment soumis à des règles sanitaires très strictes. Dès lors, tout se complique. Mais finalement, la soirée a bien eu lieu en direct du Puy du Fou.



Mais même le jour de l’élection, Sylvie Tellier doit faire face à de nouveaux problèmes. En effet, Amandine Petit, la Lauréate de cette année et sa première dauphine April Benayoum ont été la cible de pas mal d’attaques sur les réseaux sociaux. Pire, certains internautes ont même eu des propos totalement inacceptables envers celle qui est arrivée deuxième du concours. Mais malgré tous ces problèmes, le cru 2020 de Miss France a néanmoins connu un joli succès. LD People vous explique comment Sylvie Tellier peut enfin se réjouir du travail accompli.

Un piste de danse improvisée

Comme toujours, après la pluie vient le beau temps. Ainsi après une élection très difficile à mettre en place, Sylvie Tellier peut enfin se réjouir que tout se soit bien passé. D’ailleurs, sa satisfaction ne s’arrête pas là. Puisque après de vives tensions entre Geneviève de Fontenay et l’actuelle présidente du comité France, les relations semblent un peu apaisées. En effet, la dame au chapeau n’a pas hésité à féliciter Sylvie Tellier et ses équipes pour l’organisation de ce centenaire. Il semblerait donc que la hache de guerre soit enterrée, du moins en apparence. Après toutes ces bonnes nouvelles, Sylvie Tellier peut donc enfin profiter de moments plus détendus. Ainsi, la directrice du Comité Miss France décide de se lâcher complètement sur les réseaux sociaux.



Par le biais d’une story sur son compte Instagram, la pourtant très sérieuse jeune femme se lance dans une danse folle pour le plus grand bonheur de ses fans. Cette vidéo est en fait le résultat d’une séance photos organisée aux côtés d’autres reines de beauté. En effet, Clémence Botino, Vaimalama Chaves, Camille Cerf, Maëva Coucke et bien évidemment Amandine Petit étaient réunies pour l’événement. Visiblement très heureuse de se retrouver, toutes les jeunes femmes profite de l’ambiance qui semble être à la fête. Et même Sylvie Tellier est de la partie. Cela semble d’ailleurs avoir beaucoup amusé Maëva Coucke qui y va de son petit commentaire ” Sylvie, elle kiffe cette musique “. En effet, au son du rappeur Heuss l’enfoiré, la présidente du comité Miss France paraît inarrêtable !