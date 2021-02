Sylvie Tellier: La big boss du comité Miss France livre ses conseils pour avoir bonne mine

La directrice du comité Miss France s’affiche sans maquillage. Elle dévoile ses recettes miracles pour être belle en dix minutes top chrono !

Jeudi 4 février, Sylvie Tellier s’est saisie de son compte Instagram. La patronne du comité Miss France a fait une vidéo en story dans laquelle elle a partagé ses secrets beauté à sa communauté de fans. Elle a tout d’abord expliqué en toute transparence qu’elle avait très mal dormi.

« 7h51. Avec le filtre, tu peux penser que, malgré l’heure matinale, tu n’as pas besoin de make-up. Puis la réalité te rattrape… Sans le filtre tu te dis quand même, tes 42 ans et tes 3 enfants, tu le portes bien sur ton visage », a-t-elle lâché. Elle affichait en effet son visage sans la moindre trace de maquillage, dans sa story.

Sylvie Tellier élève ses trois enfants. Ils s’appellent Oscar, Margaux et Roméo et ont respectivement 10 ans, 6 ans et 2 ans. Au sein de la rédaction de LDpeople, on comprend que cette maman d’une famille nombreuse soit fatiguée ! D’autant plus que ses enfants sont encore relativement en bas âge !

Pour un rendu naturel plus qu’un maquillage “plateau télé”

Mais heureusement, l’ex-reine de beauté a plus d’un tour dans son sac ! Et ce qui est chouette, c’est qu’elle n’hésite pas à partager ses astuces avec sa communauté. « 8h03. 2-3 petits coups de pinceaux plus tard, quelques essentiels… Je vous le fait en réalité hein vous avez vu, regardez l’heure », a-t-elle indiqué avec une pointe d’humour.

Sylvie Tellier est ensuite rentrée dans le vif du sujet. « Alors oui, ce n’est pas un maquillage de plateau télé mais en même temps je voulais un rendu naturel.” a-t-elle ainsi poursuivi. “Je n’ai même pas utilisé de fond de teint et je n’ai pas de maquilleur caché dans ma salle de bain. Tout ça pour vous dire les filles que en 10 minutes le matin c’est possible. », a-t-elle enfin partagé.

Débordée !

Ainsi, Sylvie Tellier démontre que sa fonction de directrice du comité Miss France lui prend certes énormément de temps dans sa journée, mais que ça ne l’empêche pas de s’occuper de ses merveilleux enfants. Elle peut donc profiter de son rôle de mère de famille. Samedi 30 janvier, elle avait également fait un live sur Instagram. A cette occasion, elle avait déjà abordé le sujet avec d’autres mères de famille.

« On leur demande s’ils ont pris leur douche, ils disent oui mais ils ne l’ont pas fait » a-t-elle déclaré. « On est en mode flicage à la maison, je suis obligée de tout surveiller, tout contrôler (…) Avant d’être maman on a l’impression d’être débordées, une fois qu’on est maman on n’a plus le temps« . Ce n’est pas faux !