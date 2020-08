Sylvie Tellier ex-miss France, méconnaissable, les fans sont choqués, elle s’exprime !

Actuellement en vacances, Sylvie Tellier en profites pour partager de nombreuses photos de sa vie avec ses abonnés. Mais ce 18 août sur Instagram, la jeune femme ne s’attendait certainement pas à semer la zizanie comme cela. Explications.

Sylvie Tellier profite de ses vacances avec son mari

Actuellement, Sylvie Tellier profite de ses vacances. Des vacances qu’elle mérite bien puisqu’elle a eu de nombreuses obligations ces derniers jours. En effet, après avoir débuté les recherches pour les nouvelles Miss régionales, la jeune femme a mis le cap sur la Corse avec son mari Laurent. Après avoir profité du coucher du soleil depuis le pont d’un bateau, la patron de Miss France a partagé un autre cliché d’elle ce mardi 18 août. Dans un champ, Sylvie Tellier a pris la pose dans une tenue relativement simple.

On peut donc voir Sylvie Tellier avec un Short en jean qui montre ses jambes parfaites, des baskets et un t-shirt rose. Comme une star, la directrice de Miss France se pose avec les mains dans les poches, une paire de lunettes de soleil sur le nez et un brin de blé dans la bouche. En légende on peut lire : “Un petit bol de nature ?“. Et si tout paraît normal à première vue, la majorité des internautes a littéralement été choquée par cette photo. Mais pourquoi ?

Les internautes ne reconnaissent pas Sylvie

Selon les internautes, Sylvie Tellier est méconnaissable sur cette photo et d’ailleurs de nombreuses personnes pensent qu’il ne s’agit pas d’elle. Ainsi, on pouvait lire des commentaires comme : “Ce n’est pas Sylvie sur la photo ça se voit”, “Ce n’est pas vous !”, “le bas du visage on ne vous reconnaît pas” ou encore “Je ne vous ai pas du tout reconnue”, “Le nez est différent”, “le menton ce n’est pas le même” et ses cheveux aussi y sont passés, “Ses cheveux sont trop longs” etc etc..

Un ensemble de commentaires qui ne feront certainement pas plaisir à Sylvie Tellier qui pensait avoir mis un cliché plutôt banal sur son compte Instagram. Heureusement, un internaute a eu une première explication sur la déformation du visage de la présidente de Miss France. En effet, ce dernier déclare : “C’est bien elle. C’est le contexte qui est différent : la tenue vestimentaire et l’angle de vue du photographe”. On est tous rassuré maintenant ! Pour autant, la jeune femme devra faire avec les messages des haters sur chacune des photos. Quand on est célèbre, on plaît à certains et on ne plaît pas à d’autres.