Sylvie Tellier se fait descendre et atomiser en flèche par son beau-frère, Jean-Pascal Lacoste !

Sylvie Tellier est une ancienne Miss France, aujourd’hui directrice générale de la société. Mais cela, Jean-Pascal Lacoste s’en moque complètement. Ce qui lui importe, c’est que Sylvie Tellier soit la grande sœur de sa compagne, Delphine Tellier. Et surtout que depuis six ans qu’ils sont en couple, Sylvie Tellier refuse de leur adresser la parole. En effet, la directrice générale de la société Miss France aurait apparement déconseillé à sa sœur de se mettre en couple avec quelqu’un de la télé, qui de plus est un homme divorcé. Des valeurs poussiéreuses et incompréhensibles pour Jean-Pascal Lacoste qui va la descendre en flèche lors d’une récente interview.

Sylvie Tellier en prend pour son grade

Jean-Pascal Lacoste était l’invité, mercredi 23 septembre, de Radio VL. Dans l’émission Less ans the city, il répondait sans détours aux questions de son hôte, Leslie Benaroch. Le nouveau chroniqueur de Touche pas à mon poste a donc eu le loisir de parler de sa relation inexistante avec sa belle-sœur. En effet, depuis qu’il est en couple avec Delphine Tellier, Sylvie Tellier ne les calcule pas le moins du monde. Jean-Pascal Lacoste ne comprend pas les réticences de Sylvie Tellier à son égard. Que peut-elle bien avoir contre lui ? Ce qu’il a compris, c’est que la sœur de sa compagne ne se fait pas à l’idée qu’ils soient amoureux. Mais si elle tenait vraiment à sa sœur et à son bien-être, pourquoi ne pas simplement refuser de discuter avec lui ? Car Sylvie Tellier n’adresse même plus un mot à sa petite sœur depuis six ans.

Un triste tableau que va dépeindre Jean-Pascal Lacoste. Les fans de Sylvie Tellier sont certainement abasourdis.

Jean-Pascal Lacoste ne comprend pas le comportement de Sylvie Tellier

D’après les propos de Jean-Pascal Lacoste, ils n’auraient même pas été invités au mariage de Sylvie Tellier car elle aurait voulu éviter de compter des divorcés dans son entourage. Ajoutez à cela que Delphine et Sylvie Tellier se soient disputées à propos de Jean-Pascal Lacoste. En effet, Sylvie Tellier trouvait dégradant que sa petite sœur soir en couple avec “quelqu’un de la télé”. Ce qui a eu le don de grandement agacer Jean-Pascal Lacoste. Car il sait pertinemment que c’est aussi grâce à la télévision que Sylvie Tellier gagne sa vie. Alors l’ancien candidat de la Star Academy va ensuite de venir très direct. Au micro de Radio VL, il va affirmer que Sylvie Tellier ne sera pas conviée à son mariage. À moins que Delphine Tellier juge cela indispensable. Elle s’est autorisée trop de liberté avec lui, pour le dénigrer, sans même prendre le temps de le rencontrer.

Le nouveau chroniqueur de TPMP raconte tout et appelle sa belle-sœur à la discussion

Jean-Pascal Lacoste est visiblement très en colère contre Sylvie Tellier. Mais ce qui semble vraiment le contrarier, ce n’est pas seulement le fait qu’elle puisse le critiquer. C’est surtout qu’elle coupe les ponts avec Delphine Tellier. Qui n’a rien fait de mal du tout, elle est seulement tombée amoureuse. Jean-Pascal Lacoste ne comprend pas comment Sylvie Tellier peut faire preuve de jugement si arrêtés. Mais plutôt que de rester à crans, il va continuer de vider son sac en ajoutant une dimension humoristique à cette histoire. Jean-Pascal Lacoste va effectivement s’amuser à casser du sucre sur son dos, comme elle a pu le faire auparavant.

En reprenant tous les éléments, il va donc imaginer que peut-être Sylvie Tellier aurait préféré qu’il s’intéresse à elle plutôt qu’à sa sœur. Une réflexion à laquelle il va rapidement répondre qu’il ne peut s’intéresser qu’aux jolies filles. Et pour en remettre une couche, il va reconnaître qu’elle a été Miss France mais que cela ne garantie pas sa beauté. En effet, Jean-Pascal Lacoste va s’muser à dire que Sylvie Tellier a été élue Miss France à l’époque où les télévisions n’avaient pas la couleurs et que cela masquait les défauts. Des vacheries qui défoulent le nouveau chroniqueur de TPMP et qui amusent son auditoire.

Delphine et Sylvie Tellier pourront-elles se réconcilier ?

Mais blagues à part, Jean-Pascal aimerait bien savoir ce qui passe par la tête de Sylvie Tellier pour ne plus adresser la parole à sa sœur. Alors il va recadrer son propos et ajouter sérieusement qu’il ne peut pas la juger puisqu’il ne la connaît pas personnellement. Bien que de son coté Sylvie Tellier se permette apparement de le juger. C’est donc avec calme qu’il reprend en disant qu’il serait ravi de discuter avec elle si elle le voulait. Et que si jamais ils viennent à se croiser, il n’hésiterait pas à lui demander pourquoi elle a coupé les ponts avec Delphine.

Peut-être que cela va donner l’idée à Cyril Hanouna de les réunir en plateau ? En effet, Touche pas à mon poste peut jouer les médiateurs dans ce genre d’affaires. Les potins des célébrités sont souvent des divertissements intéressants pour les fans des émissions de C8. Mais en attendant une quelconque discussion, Jean-Pascal Lacoste et Sylvie Tellier restent donc fâchés. Et cela même si ils ne se sont donc jamais rencontrés en personne. Qui pouvait imaginer que de telles tensions existaient entre Sylvie Tellier et sa petite sœur ? Jean-Pascal Lacoste est effectivement en colère de se voir cataloguer de la sorte. Mais il semble surtout attristé de causer une dispute entre sa compagne et Sylvie Tellier.