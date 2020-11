Sylvie Tellier: très inquiète, au sujet de l’annulation de Miss France 2021, elle s’exprime enfin!

Pour les fans du grand show de Miss France, c’est toujours l’incertitude. À cause de la crise sanitaire actuelle, il existe aujourd’hui de nombreuses interrogations sur la date de la grande soirée. Dans une récente interview, Sylvie Tellier apporte quelques éclaircissements sur la question. Alors quand aura lieu le grand show ? Le public retient son souffle…

Sylvie Tellier inquiète, mais elle garde espoir …

La grande soirée Miss France victime du confinement

Initialement prévue le 12 décembre prochain, l’élection de Miss France 2021 est actuellement en attente. Depuis le début de la crise de la covid-19, de nombreux événements sont suspendus. Dans une interview accordée au Dauphiné Libéré, Sylvie Tellier parle sans détour de la situation actuelle. D’ailleurs, elle reconnaît qu’à ce jour aucune décision n’est encore prise. Mais que néanmoins tous les espoirs sont permis : ” On n’est pas dans le flou mais dans l’attente “.

Comme annoncé par le gouvernement Macron, la situation doit être réévaluée régulièrement. Selon l’évolution de la pandémie, les mesures pourront être soit assouplies soit renforcées. Donc à ce jour, il est difficile de prévoir quoi que ce soit. Pourtant, la patronne du comité Miss France aimerait que la cérémonie ait lieu le plus rapidement possible. Car bien évidemment, un tel spectacle est loin de s’improviser. Aussi bien du côté des candidates que des équipes techniques, cette incertitude est difficile à supporter. Mais il semble qu’il faille encore faire preuve de patience. En attendant, Sylvie Tellier tente de rassurer.

Le show aura bien lieu, mais la date reste à prévoir . ..

Mais attention si le spectacle à lieu, ce sera bien évidemment sous certaines conditions. Et dans ce cas, les gestes barrières et les mesures sanitaires devront être irréprochables. ” Aujourd’hui comme tous les Français et tous les corps de métier, nous sommes conscients de la crise que nous traversons et nous faisons en sorte d’adapter tous les projets pour qu’ils soient compatibles aux mesures sanitaires qu’exige et qu’impose la situation d’aujourd’hui “. Un fait est donc bien établi, le comité fait tout ce qui est en son pouvoir pour réaliser l’événement. Par contre, ils n’ont malheureusement pas toutes les cartes en main.

Néanmoins, Sylvie Tellier veut rester positive. ” On continuera à prendre toutes les mesures nécessaires : sur les élections régionales, les jeunes femmes ont été testées, les mesures barrières ont été respectées. On veut continuer à divertir et faire rêver les gens toujours dans le respect de la situation “. Pourtant, aujourd’hui les candidates Miss France devraient déjà se trouver loin de l’hexagone. Car c’est normalement maintenant qu’elles préparent l’élection sous le soleil des tropiques. D’ailleurs, cette année, le voyage était programmé à la Guadeloupe. Pourtant à ce jour aucun départ n’est prévu.

De toute évidence, l’incertitude règne toujours. Très optimiste, Sylvie Tellier veut garder le moral. Et pour elle, le spectacle aura bien lieu ; il ne peut en être autrement. Aussi, elle espère plus que tout que cela se fera à court terme. Bien que pour l’instant avec le retard accumulé, il reste encore plusieurs échéances. Puisque toutes les élections régionales n’ont pas encore livré leur verdict. Ainsi, malgré ce retard dans le planning, Sylvie Tellier est super positive. Et le public certainement très impatient !