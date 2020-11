Sylvie Vartan en deuil: cet être très cher que la chanteuse vient de perdre

Sylvie Vartan traverse une dure épreuve. Ce dimanche 1er novembre 2020, la chanteuse vient de partager la douloureuse nouvelle sur son compte Instagram. Son attachée de presse, Sylvia Bonhomme, fidèle depuis plus de 20 ans, s’est éteinte des suites d’une longue maladie.

Sylvia Bonhomme représentait plus qu’une collègue aux yeux de Sylvie Vartan. Elle était une amie et même une confidente pour la chanteuse de 76 ans. “Ce soir je suis triste ma Sylvia, difficile à croire que je ne pourrais plus te parler… Pendant plus de 20 ans tu as été ma confidente, mon indéfectible alliée partageant mes joies, comme les moments difficiles.”, a-t-elle écrit avec peine sur son compte instagram.



En souvenir, ce dimanche 1er novembre 2020, la vedette des années “yéyé” a partagé une photo où les deux femmes apparaissent cote à cote. Derrière des lunettes fumées, Sylvie Vartan passe un bras autour du cou de Sylvia Bonhomme qui affiche un sourire.

En légende de ce cliché, la maman de David Hallyday poursuit son hommage : “ Enthousiaste, courageuse, rien ne te resistait tu étais respectée et aimée de tous. Beaucoup de nos amis ce soir partagent mon chagrin. Tu vas beaucoup nous manquer. Le métier perd une grande dame de coeur et de talent et moi, plus qu’une amie“.

Hommages en cascade pour cette femme “solaire et généreuse”

Sylvie Vartan a toujours été une femme très fidèle en amitié. Dès lors qu’elle fait confiance à une amie, elle se montre complètement fidèle. Mais l’ex de Johnny n’est pas la seule personnalité à regretter cette disparition. Car Sylvia Bonhomme a travaillé comme attachée de presse pour de nombreux autres artistes.

“On ne pouvait que l’aimer Sylvia ! Tu vas tellement nous manquer”

“Merci de parler de cette femme discrète solaire et généreuse, avec ‘ses’ artistes et les journalistes. Grande amoureuse des animaux aussi“, a rédigé Wendy Bouchard. Pour Jean-François Guyot, “le showbiz et la presse” perdent “une belle personne“. “On ne pouvait que l’aimer Sylvia ! Tu vas tellement nous manquer”, s’est quant à lui exclamé Bernard Montiel.

Suite à la publication de Sylvie Vartan sur son compte instagram, de nombreux abonnés ont partagé leur soutien ou leur tristesse. “C’est très beau de partager une belle amitié. Bien sûr après il y a un manque et vide mais tant de beaux souvenirs à chérir.”, pouvait-on lire comme réconfort de la part d’une internaute. “Une belle et douce personne. Une attachée de presse comme cela se fait rare. Triste ce soir. Je pense à elle.”, a précisé quelqu’un qui connaissait personnellement Sylvia Bonhomme. “Beaucoup de courage pour tous ces proches. Moment toujours très difficile, de voir partir les gens que l’on aime. Que votre amie repose en paix.”, a résumé une autre internaute.

Alix Brun