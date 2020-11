Sylvie Vartan en deuil et très mal, elle viens de perdre une amie proche, elle lui rend hommage

Sur les réseaux sociaux, Sylvie Vartan a annoncé la triste nouvelle, Sylvia Bonhomme est décédée. Elle a décidé de lui rendre un hommage. Explications.

Sylvie Vartan rend un vibrant hommage à Sylvia Bonhomme, son attachée de presse

Le 1 Novembre, sur son compte Instagram, Sylvie Vartan a pris la parole pour rendre hommage à son attachée de presse, Sylvia Bonhomme, décédée quelques jours auparavant : “Difficile à croire que je ne pourrais plus te parler. Pendant plus de 20 ans tu as été ma confidente, mon indéfectible alliée partageant mes joies, comme les moments difficiles. Enthousiaste, courageuse, rien ne te résistait tu étais respectée et aimée de tous” a commencé par dire la mère de David Hallyday. Elle poursuit ensuite en déclarant : “Beaucoup de nos amis ce soir partagent mon chagrin. Tu vas beaucoup nous manquer. Le métier perd une grande dame de cœur et de talent et moi plus qu’une amie”.

Décès de l’attachée de presse Sylvia #BONHOMME. Le showbiz et la presse perdent une belle personne. pic.twitter.com/6S963mw4u6 — Jean-François Guyot (@JFGuyot) November 1, 2020

Un chagrin que partagent de nombreuses personnalités. En effet, Sylvia Bonhomme avait travaillé avec des noms prestigieux de la scène musicale française comme Sylvie Vartan, Frédéric François ou encore Sheila. le journaliste Jean-François Guyot, estime de son côté, que “le showbizz et la presse perdent une belle personne”. Si les causes de sa mort n’ont pas encore été officiellement révélée, selon l’agence de relations publiques Laurent Guyot & Co? Sylvia Bonhomme serait morte suite à “une longue maladie”.

Sylvie Vartan n’oubliera jamais Johnny Hallyday

Sur son compte Instagram, Sylvie Vartan a partagé avec ses fans, l’ouvrage photographique “Sylvie et Johnny” signé Benoît Cachin, qui retrace son histoire d’amour avec Johnny Hallyday ““Merci à Benoît Cachin et aux éditions Gründ pour ce beau livre de photos qui me replonge dans les moments joyeux et légers de ma vie avec Johnny” a notamment déclaré la mère de David Hallyday. Il faut dire que dans ce livre, lui a permis de redécouvrir notamment leur histoire sur les routes lorsqu’ils partaient en tournée : “Ça fait du bien en ce moment ! De plus, j’ai découvert aussi des photos de nous deux que je ne connaissais pas”.

Sylvie Vartan pas prête à oublier son Johnny : ce joli message

Un souvenir ému#johnnyhallyday #sylvievartanhttps://t.co/XORRlxW3P3 — Johnnyhallydaymusic (@johnnymusic1960) November 14, 2020

Encore bouleversée par la perte de Johnny Hallyday, qui a partagé sa vie pendant près de deux décennies, Sylvie Vartan ne perd jamais une occasion de lui rendre hommage. Ainsi, le 15 juin dernier, date d’anniversaire du Taulier (il aurait dû fêter son 77ème anniversaire), la chanteuse avait partagé une photo du père de David Hallyday sur son compte Instagram. En légende, elle avait écrit : “Je ne t’oublierai JAMAIS” et d’un emoji représentant un cœur brisé…