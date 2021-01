Sylvie Vartan “méconnaissable”, les internautes disent qu’elle ressemble à SHREK! et la dézingue violemment…

Ce samedi 9 janvier, France 2 diffusait son émission “La fête de la chanson française“. Pour l’occasion, les téléspectateurs ont pu assister à une représentation de Sylvie Vartan. Mais ce n’est pas sa chanson qui a pu retenir l’attention des fans, mais plutôt son physique. La rédaction de LD People va vous expliquer pourquoi.

Sylvie Vartan se fait détruire sur les réseaux sociaux

Ce samedi 9 janvier, des figures emblématiques de la chanson française s’étaient donné rendez-vous sur France 2 dans l’émission “La fête de la chanson française”. En effet, France Télévisions a décidé de soutenir le secteur culturel avec son émission emblématique. Parmi les invités, nous avons pu voir notamment Amel Bent, Vianney, Claudio Capéo, ou Vianney, mais aussi Pascal Obispo, Patrick Bruel ou encore Sylvie Vartan. Si les internautes ont apprécié de retrouver les chansons de cette dernière sur le plateau, ils ont eu, en revanche beaucoup de mal avec l’apparence de l’ex de Johnny. Sylvie Vartan : les internautes choqués par l’apparence de la chanteuse https://t.co/UwivxdRBms — GCS.GAE (@cgaet6) January 11, 2021 Selon les téléspectateurs, la chanteuse était tout simplement méconnaissable :”Donnez-moi le nom du chirurgien esthétique de Sylvie Vartan svp que je n’y aille jamais !! ” , “Il y a Mickey Rourke qui se fait passer pour Sylvie Vartan sur France 2 là “, “Ah mon Dieu Sylvie Vartan faut qu’elle arrête la chirurgie c’est catastrophique si elle force ça va péter de partout dommage de s’enlaidir”, “Je regarde France 2 en ce moment, et je viens de voir Sylvie, Comment dire…… Elle ressemble à Hulk! pouvait-on notamment lire.

Sylvie Vartan raconte sa première rencontre avec Johnny Hallyday

Lors de cette même émission, Sylvie Vartan a raconté sa toute première rencontre avec Johnny Hallyday : “Je chantais dans un spectacle de Vince Taylor, qui était un rockeur endurci avec ses blousons noirs, ses chaînes, etc. Et puis, effectivement, à l’entracte, mon frère qui était là, Eddie, me présente un très beau garçon”. Comme vous le comprenez, ce beau garçon était l’idole des jeunes : “Voilà, on s’est rencontrés la première fois ici à l’Olympia”. Tombés éperdument amoureux l’un de l’autre, les deux stars ont ensuite vécu une histoire passionnelle pendant quinze ans.

Sylvie Vartan revient sur sa première rencontre avec Johnny Hallyday https://t.co/2qI9nNpXFf pic.twitter.com/dS2w63bQyf — Non Stop People (@NonStopPeople) January 10, 2021

D’ailleurs, la dernière fois que Johnny Hallyday a chanté avec Sylvie Vartan, c’était également à l’Olympia, et c’était en 2009 : “Il est venu chanter avec moi la dernière fois à l’Olympia dans l’un de mes spectacles, et c’était à sa demande d’ailleurs. On avait chanté l’Hymne à l’amour, et c’était bouleversant” a-t-elle notamment dit. Il faut dire que les parents de David Hallyday ont toujours été très proches : “On s’appelait. Ce n’était pas quotidien, il avait sa vie moi la mienne, mais on était toujours unis”.